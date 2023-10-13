مانشستر سيتي يبدأ خطوات تحصين نجمة من إغراءات ريال مدريد

بدأت إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تحركاتها لحماية نجمها النرويجي إيرلينج هالاند، خوفًا من أطماع ريال مدريد بإغرائه عبر عقد وراتب جديدين.

وانضم النرويجي إلى مانشستر سيتي خلال صيف 2022، بعد أن دفع النادي الإنجليزي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، مع بوروسيا دورتموند الألماني والبالغة 65 مليون يورو.

ونجح هالاند في كتابة اسمه في سجلات الدوري الإنجليزي، بعد فوزه بالحذاء الذهبي في موسمه الأول بتسجيله 36 هدفا.

هالاند

وأصبح اللاعب الأكثر تسجيلاً للأهداف، في موسم واحد من المسابقة، كما توج بلقب هداف النسخة الأخيرة، من دوري أبطال أوروبا برصيد 12 هدفًا.

كما توج المهاجم الشاب بجائزة، أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وأوروبا بشكل عام، بالإضافة إلى فوزه بالحذاء الذهبي الذي يمنح لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

كل هذا التألق دفع الأندية الأوربية في التفكير في ضمه مستقبلا، خاصة نادي الميرينجي الذي يبحث عن التعاقد مع مهاجم من الطراز الأول بعد رحيل الفرنسي كريم بنزيما.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية، فإن السيتيزن يرغب في تجديد عقد هالاند، خوفا من رحيله بدفع الشرط الجزائي في عقده الحالي.

هالاند

وأوضحت الصحيفة أن النرويجي لديه شرط جزائي يصل إلى 200 مليون يورو، والذي يتضمن بندًا يجعل قيمته تنقص سنويًا طوال مدة العقد.

تأتي هذه الأخبار في الوقت الذي أشارت فيه التقارير الصحفية، إلى إدخال هالاند بندا في عقده يمنح ريال مدريد الأولوية في التعاقد معه، وجدير بالذكر أن وكيل لاعب مانشستر يونايتد كان قد أشار سابقًا، إلى احتمالية انتقاله إلى النادي الملكي في المستقبل.