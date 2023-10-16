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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

شقيق بيلينجهام يدخل دائرة إهتمامات ريال مدريد

جود وجوب بيلينجهام
جود وجوب بيلينجهام

دخل جوب بيلينجهام الشقيق الأصغر لجود بيلينجهام دائرة إهتمامات ناي ريال مدريد الاسباني الذي يخطط للجمع بين اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

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وقالت صحيفة “ ديلي ميل ” الأنجليزية أن ريال مدريد أرسل كشافيه لمتابعة جوب بيلينجهام لاعب سندرلاند خلال تواجده مع منتخب إنجلترا تحت 19 عاماً في مباراة ضد الجبل الأسود.

وأضاف الصحيفة أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد هو من طلب من كشافي النادي متابعة اللاعب بعد ظهوره بشكل جيد مع سندرلاند منذ إنضمامه للفريق في بداية الموسم الجاري.

ويعد الشقيق الأكبر جود بيلينجهام أحد أهم لاعبي الفريق الملكي الإسباني خلال الموسم الجاري بعد إنضمامه من بوروسيا دورتموند الألماني.

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