التحقيق في العثور على جثة شاب بشارع جامعة الدول العربية

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة العثور على جثة شاب خليجي بشارع جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثة لحين إصدار تصريح بالدفن بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.

كما أمرت بالتحفظ على الكاميرات في الشوارع المحيطة بالحادث وتفريغها وطالبت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث.

وكان قد تمكن رجال المباحث من العثور على جثة شاب خليجي يدعى حاتم يبلغ من العمر 21 عاما يرتدي ملابسه وبحوزته متعلقاته.

وكشفت التحريات الأولية تعرض الشاب لهبوط في الدورة الدموية أدى إلى سقطه على الأرض مغشيا عليه وفارق الحياة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.



وفي واقعة آخرى رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم " عبدالله. خ" حيث قام بهتك عرض شاب بمساعده شريكه وأيدت حكم السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات الصادر ضده.





ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه وبمساعده شريكه هتكوا عرض المجنى عليه وكان ذلك بالقوة والتهديد بأن استدرجاه لمسكنهما وقدما إليه مياه غازية تحتوى على مادة مخدرة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه عقب تناوله لها غاب عن الوعى فقاما بحسر ملابسه عنه وهتك عرضه وعقب ذلك بتاريخ لاحق قاما بهتك عرضه مرة أخرى بعد تهديدهما له بفضح أمره إن لم يستجيب لرغباتهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وفي واقعة آخرى أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بالإتجار في النقد الأجنبي 4 أيام على ذمة التحقيقات بمنطقة النزهة.

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة القبض متهم تخصص فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بمنطقة النزهة.

وطالبت النيابة العامة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث، وأمرت بالتحفظ على المضبوطات.

وكان قد تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم بالقاهرة تخصص فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

وكشفت تحريات المباحث عن قيام محاسب بإحدى الشركات كائن بدائرة قسم شرطة النزهة، يقوم بمزاولة نشاط غير مشروع في الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.



وبالفحص وتقنين الإجراءات تمكن رجال الأمن من ضبطه حال استقلاله سيارة ملكه بمنطقة النزهة بحوزته مبالغ مالية عملات محلية و أجنبية.









