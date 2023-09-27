استغل الخلافات الزوجية وراوضها عن نفسها.. حيثيات نقض مسن اعتدى على زوجة نجله

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم بالاعتداء على زوجة نجله، وأيدت حكم الحبس الصادر ضده لمدة عامين مع الشغل في الاتهامات الموجه له.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الودود زلمة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الله، وعطية أحمد عطية، وأمانة سر حازم خيري.

وكانت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء الدين محمد خيرت المري وعضوية المستشارين سعيد عبد الرشيد السمادوني، ومحمد خيري الشرنوبي، أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم في قضية النيابة العامة رقم ۱۸۵۸۷ لسنة ۲۰۲۱ قسم أول المنصورةن بالحبس لمدة عامين مع الشغل في الاتهامات الموجه ضده.

حيثيات حكم النقض ضد مسن اعتدى على زوجة نجله

وجاء بحيثيات المحكمة حسبما استقر في يقينها ومن واقع التحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن حم المجني عليها و استغل الخلافات الزوجية الدائرة بين الأخيرة وزوجها، وهو نجله، وراح يراودها عن نفسها من دون جدوي فقصد مسكنها وباغتها باحتضانها من الخلف فلامس بجسمه مؤخرتها ووضع يده على ثدييها ولما نهرته راح برسل لها بكثافة رسائل ضاق بها صدرها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس أب" يسألها فيها عن كيفية جماع ابنه لها ودعوتها إلى علاقة جنسية معه.

وذكرت المحكمة بحيثيتها أن الواقعة على النحو سالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم وذلك من أقوال المجني عليها

ووجهت النيابة العامة للمتهم “ الباز.ا” البالغ من العمر 56 عامًا، عامل،أنه اعتدى على المجني عليها زوجة نجله بأن لامس مواطن عفتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتضمنت الاتهامات الموجه للمتهم بأوراق القضية أنه تحرش بالمجني عليها سالفة الذكر، وذلك بالتعرض لها في مكان خاص وسيط إلكتروني على تطبيق تواصل الاجتماعي واتس اب، وذلك بإتيان إيحاءات جنسية لها بقصد الحصول على منفعة جنسية منها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وشملت الاتهامات الموجه للمتهم من النيابة العامة أنه اعتدى على القيم والمبادئ الأسرية بالمجتمع المصري بأن أرسل إلى المجني عليها سالفة الذكر عدة رسائل بكثافة عبر وسيط الكتروني تطبيق تواصل الاجتماعي واتس اب، مما ينتهك خصوصيتها دون رضائها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر باساءة استخدام وسائل الاتصالات.