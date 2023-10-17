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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

العثور على جثمان شاب خليجي بالمهندسين

إسعاف-أرشيفية
إسعاف-أرشيفية

عثر رجال الامن، اليوم، على جثمان شاب خليجي ملقاه بشارع جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين، وجرى فحص الجثمان وتفريغ الكاميرات لفك طلاسم الواقعة.

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وكان اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة، قد تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثمان شاب ملقاه أمام مطعم مأكولات شهير في ظروف غامضة.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمحل البلاغ وبالفحص تم التعرف على هوية الشاب الخليجي يدعى "حاتم، ويبلغ من العمر ٢١ سنة" يرتدي ملابسه وبحوزته متعلقاته، والمعاينة الاولية للجثمان كشفت تعرض الشاب لهبوط هاد في الدورة الدموية، ما اسفر عن سقوطه مفارقًا الحياة متأثرًا بإصابته.

وتم إيداع الجثة بثلاجة مستشفى إمبابة العام تحت تصرف النيابة العامة، لحين صدور تصريح بالدفن عقب إصدار الصب الشرعي الصفة التشريحية والتأكد من وجود شنهة جنائية في الواقعة من عدمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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