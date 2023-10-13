جهود مكثفة لحل لغز العثور على جثمان به أثار طعن بأكتوبر

يواصل ضباط المباحث بمديرية أمن الجيزة، تكثيف جهودهم لحل لغز العثور على جثمان شاب، بها أثار طعن بمدينة 6 أكتوبر.

ترجع أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد العثور على جثة في دائرة القسم

وشكل مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث، وجرى الانتقال إلى مسرح الجريمة والتحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة.

وتمكنت وحدة مباح القسم من تحديد هوية المجني عليه، وتبين الجثة تعود لشاب يدى "عبد الله سامي"، لفظ أنفاسه الأخيرة إثر طعنات نافذة بالجسم سددها لها الجاني بسلاح أبيض "سكين" بسبب خلافات.

ويكثر رجال الداخلية من جهودهم لتحديد هوية المتهم وضبطه وأداة الجريمة، وأودعت الشرطة جثمان المجني عليه ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وجارية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.