"صوتك مسموع".. ندوة بمجلس قروى الغرب بهجورة بنجع حمادي

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي وبالتعاون مع مركز إعلام نجع حمادى، ندوة موسعة بقرية الغربى بهجورة غرب مدينة نجع حمادى، حيث قام مجمع اعلام نجع حمادي لقاء جماهيرى كبير ضمن حمله (صوتك مستقبلك) أنزل وشارك التي اطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات قطاع الاعلام الداخلي .

وبدء اللقاء مصطفى محمود عمران رئيس الوحدة المحلية للغربى بهجورة بالترحيب بالسادة الضيوف كما نقل لهم تحيات اشرف انور رئيس المركز، ثم ترك مجال الحديث الى ماجده الشرقاوي مدير مجمع اعلام نجع حمادي .

وتضمن إلقاء الحديث عن أهمية دور الهيئة العامة للاستعلامات في نشر الوعي لدي الجمهور ، ولا ياتى ذلك بثمارة الا من خلال الندوات التثقيف التي يقوم بها مجمع اعلام نجع حمادي ودر الهيئة في نشر الوعي في جميع المجالات ثم تناولات عنوان اللقاء شارك واختار رئيسك وان ضرورة المشاركه السياسيه في الاستحقاقات الانتخابية القادمه حتي ان يكون في قواعد الديمقراطية وحريه الراي منبهه لأهميه المشاركه السياسيه من قبل الشباب.

وتابع الحديث الدكتورة هبه عبد المعز استاذ بكليه الاعلام جامعة جنوب الوادي، بضرورة المشاركة السياسية من قبل الشباب الذي يمثل اكثر من 60% من الخريطة السكانيه لجمهور مصر العربية.