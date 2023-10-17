صور.. لاعبو طنطا يتضامنون مع فلسطين

حرص لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا على دعم فلسطين قبل إنطلاق المباراة التي تجمعهم مع السكة الحديد اليوم ضمن منافسات دوري المحترفين.

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حيثُ قام لاعبي طنطا برفع قميص عليه علم فلسطين ودعم القضية الفلسطينية قبل إنطلاق المباراة.

تشكيل طنطا الرسمي لمباراة السكة الحديد

في حراسة المرمي: احمد شوقي.

خط الدفاع: احمد حسني، محمد حسام الشرخة، ساهر عبدالمنعم، اسامة النجار.

خط الوسط: حسون محمد، شهاب فتحي، عبدالرحمن الدح.

خط الهجوم: كريم اسامة، نانا انتوي، محمد عاطف.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

احمد ربيع الشيخ "حارس مرمي"، حسام غالي، الحسيني سمير، محمد مصطفي حموشة، احمد السيد، فارس طارق، احمد السيد الشامي، شريف مجدي، محمد محسن شيكا.

يُذكر أن طنطا يواجه السكة الحديد ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري المحترفين، وتقام المباراة بينهم على ملعب نادي طنطا.