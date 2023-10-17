الحبس عامين لمتهم بسرقة شاشة ومشغولات ذهبية في الشرابية

قضت محكمة جنح الشرابية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار شهاب عشوش، بمعاقبة عامل متهم بسرقة شاشة ومشغولات ذهبية من داخل شقة بدائرة القسم، بالحبس لمدة عامين.

وكشفت التحقيقات أن المتهم دخل الشقة بعد ما تأكد خلوها من قاطنيها وشعر بالنعاس عقب سرقته الشقة، ثم حصل على قسط من الراحة داخلها، حتى عاد أصحاب الشقة وألقوا القبض على المتهم.

وتبين من تحقيقات النيابة مع المتهم أنه تخصص في سرقة الشقق السكانية، مشيرا أنه راقب المكان وتأكد أن الشقة المراد سرقتها مغلقة، وبحث في أنحاء الشقة وعثر على مشغولات ذهبية، وعقب انتهائه من تجهيز المسروقات شعر بالنعاس، خاصة مع علمه بخلو الشقة من المقيمين بها.

وأضاف المتهم أنه قرر الحصول على قسط من الراحة واستغرق في النوم، حتى عاد مالك الشقة، وعقب فتحة باب الشقة فوجيء باللص نائما في غرفة النوم وبجواره المسروقات، فاستعان بالأهالي الذين تجمعوا وألقوا القبض على المتهم.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الشرابية بلاغ من مالك الشقة يفيد أنه عند دخوله الشقة وجد شخص نائما وبجواره بعض المشغولات الذهبية والشاشة الخاصة بالمنزل، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم بمساعدة صاحب الشقة وجيرانه.