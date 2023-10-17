قائمة منتخب مصر للكاراتيه في بطولة العالم للكبار بالمجر

أعلن الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة الكابتن محمد الدهراوي، عن بعثة المنتخب المصري المشاركة في منافسات بطولة العالم للكبار والتي تقام في بودابست بالمجر خلال الفترة من 20 وحتى 30 أكتوبر الجاري .

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وتضم قائمة لاعبي المنتخب المصري 22 لاعب ولاعبة، حيث جاء قائمة اللاعبين كلًا من: “عمرو علاء حسين في وزن 60 ك، علي محمد الصاوي في وزن 67 ك وجماعي، عبد الله ممدوح في وزن 75 ك وجماعي، يوسف عماد في وزن 84 ك وجماعي، طه طارق في وزن +84 ك وجماعي، عبد الله هشام في جماعي، أحمد رجب المصري في جماعي، عمر أشرف مصطفى في جماعي“.

بالإضافة إلى: “صلاح الدين محمد في كاتا فردي رجال، زياد محمد عبد الرحمن في كاتا جماعي رجال، عبد الرحمن هشام في كاتا جماعي رجال، مصطفى محمد الغباشي في كاتا جماعي رجال“.

بينما تضم قائمة اللاعبات كلًا من: “ريم أحمد رمزي في وزن 50 ك، أحلام حمدي في وزن 55 ك وجماعي، نورسين محمد في وزن 61 ك، علا متولي في وزن 68 ك، منة شعبان في وزن +68 ك وجماعي، سهيلة أحمد في كوميتيه جماعي، دهب ياقوت في كوميتيه حماعي، آية هشام في كاتا فردي سيدات وجماعي، أسماء مجدي في كاتا جماعي، ونهى عمرو في كاتا جماعي“.

ويترأس بعثة المنتخب المصري في المجر عصام الدين عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة الاتحاد ، كما يتواجد مع المنتخب خالد عبد الستار المدير التنفيذي للاتحاد، وشعبان عبد الله إداري، ومراد عبد اللطيف رئيس الجهاز.

ويقود المنتخب المصري فنيًا عبد الفتاح عيسى، ومحمد عبد الرحمن مدرب كوميتيه رجال، وهاني شاكر السيد مدرب كوميتيه سيدات، وإبراهيم مجدي مدرب كاتا، والدكتور أحمد الصاوي طبيبًا.

قام الكابتن محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، بتقديم الدعم والمساندة والتحفيز للاعبين قبل المشاركة في البطولة، وطالبهم بتقديم أفضل ما لديهم وحصد الميداليات ورفع علم مصر عاليًا.