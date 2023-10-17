يستخدم سيارة نصف نقل.. التحقيق مع متهم بسرقة أجزاء من برج كهرباء

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط متهم بسرقة أجزاء من برج كهرباء بالجيزة.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الكاميرات وطالبت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة.



وكان قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط متهم بسرقة أجزاء من برج كهرباء بالجيزة.



والبداية كانت بتلقي للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بقيام أحد الأشخاص بسرقة أجزاء حديدية من أحد أبراج كهرباء الضغط العالى بدائرة مركز شرطة الصف.

وأوضحت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلا "له معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله سيارة نصف نقل "بدون لوحات معدنية" مُحملة بـ(15 زاوية حديدية مختلفة الأحجام والأطوال - كمية من المسامير والصواميل - مجموعة من المفاتيح والمفكات مختلفة الأحجام - منشار حديدى).



وأقر المتهم بارتكابه الواقعة وأن السيارة المضبوطة حيازته يستخدمها فـى ارتكاب وقائع السرقة.



وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.



وفي واقعة آخرى أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بالإتجار في النقد الأجنبي 4 أيام على ذمة التحقيقات بمنطقة النزهة.

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة القبض متهم تخصص فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بمنطقة النزهة.

وطالبت النيابة العامة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث، وأمرت بالتحفظ على المضبوطات.

وكان قد تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم بالقاهرة تخصص فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

وكشفت تحريات المباحث عن قيام محاسب بإحدى الشركات كائن بدائرة قسم شرطة النزهة، يقوم بمزاولة نشاط غير مشروع في الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.



وبالفحص وتقنين الإجراءات تمكن رجال الأمن من ضبطه حال استقلاله سيارة ملكه بمنطقة النزهة بحوزته مبالغ مالية عملات محلية و أجنبية.





اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة

وأقر المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفية وبتحصله عليها من 3 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة النزهة.

وتم ضبطه وعثر معه على مبالغ مالية عملات "أجنبية، وأقر بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية.



وتم تحرر محضر بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

