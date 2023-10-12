شاهد.. تصدي محمد الشناوي لفرصة انفراد أمام منتخب زامبيا

تصدى محمد الشناوى حارس منتخب مصر الاول لتسديدية من غنفراد مهاجم نظيره منتخب زامبيا فى المباراة التى تجمع المنتخبين حاليًا في إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

تصدي الشناوي

و يلتقى منتخب مصر حاليًا مع نظيره الزامبي على استاد هزاع بن زايد” بمدينة العين الإماراتي.

وتذاع قناة أون تايم سبورت وقناة أبوظبي الرياضية مواجهة مصر وزامبيا الودية اليوم، في أولى مباريات الفراعنة في معسكره بالإمارات والذى سيختمه بمواجهة منتخب الجزائر.