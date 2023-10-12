عاجل
وزير الخارجية يبحث مع نظيرته اليابانية مستجدات الأزمة الفلسطينية أمريكا تنفي رصد أي انتشار لقوات حزب الله قُرب الحدود مع إسرائيل السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن قادة عظام من الرموز العسكرية (فيديو)
الخميس 12 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

شاهد.. تصدي محمد الشناوي لفرصة انفراد أمام منتخب زامبيا

مباراة مصر وزامبيا
مباراة مصر وزامبيا الودية

تصدى محمد الشناوى حارس منتخب مصر الاول لتسديدية من غنفراد مهاجم نظيره منتخب زامبيا فى المباراة التى تجمع المنتخبين حاليًا  في إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

تصدي الشناوي

و يلتقى منتخب مصر حاليًا مع نظيره الزامبي على استاد هزاع بن زايد” بمدينة العين الإماراتي.

وتذاع قناة أون تايم سبورت وقناة أبوظبي الرياضية مواجهة مصر وزامبيا الودية اليوم، في أولى مباريات الفراعنة في معسكره بالإمارات والذى سيختمه بمواجهة منتخب الجزائر.

الجريدة الورقية