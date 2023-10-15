علاء نبيل: ياسر إبراهيم الأنسب لدفاع المنتخب ويجب تجهيز بديل الشناوي

يرى علاء نبيل مدرب منتخب مصر الأسبق أن ياسر إبراهيم هو الأنسب لمزاملة محمد عبد المنعم في دفاع منتخب مصر أمام الجزائر في المواجهة الودية المقبلة.

وقال علاء نبيل عبر برنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "ياسر إبراهيم الأجهز في الوقت الحالي، بينما لا اعتقد أن علي جبر سيسمح له السن بالتواجد في كأس العالم بسبب عامل السن، والمنتخب يحتاج للنزول بالأعمار".

أضاف: "نريد معرفة من هو الحارس رقم 2 في منتخب مصر، لابد من تجهيز بديل للشناوي تحسبا لأي ظرف يطرأ".

أوضح: "الجمهور ينتظر الكثير من محمد صلاح مع منتخب مصر مثلما يتألق مع ليفربول ولا أعرف ما السبب في تباين المستوى ربما الظروف أو نظام اللعب".

موعد مباراة مصر والجزائر والقناة الناقلة

ستقام مباراة مصر والجزائر يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 5:00 بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، 8:00 بتوقيت أبو ظبي.

ومن المقرر ان تذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية، الحاصلة على حقوق بث اللقاء، كما ستذاع عبر قناة أون تايم سبورتس الرياضية المصرية.