انطلاق الحملة القومية لرفع الوعي بأهمية المشاركة السياسية

انطلقت اليوم الثلاثاء، فاعليات الحملة القومية لرفع الوعي بأهمية المشاركة السياسية تحت شعار (صوتك مستقبلك ٠٠انزل وشارك )، والتى تنظمها الهيئة العامة للاستعلامات قطاع الاعلام الداخلى بقيادة الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات.

أدار اللقاء ونفذه أسرة إعلام طنطا والندوة تحت إشراف ضاحى هجرس مدير المجمع الاعلامى بطنطا.

وذلك بمقر مجمع إعلام طنطا شارك في اللقاء حسن حلمي الحصري نقيب الفلاحين بالغربية وحاضر في اللقاء الدكتور خالد ابو شادي وكيل وزارة الزراعة ونقيب نقابة الزراعيين بالغربية.

حيث تحدث عن دور الهيئة العامة الاستعلامات وخاصة قطاع الإعلام الداخلى برئاسة الدكتور أحمد يحي، وأكد حسن الحصري نقيب الفلاحين على دور النقابات في توعية الناس بأهمية المشاركة الاجتماعية بكافة اشكالها وخاصة المشاركة السياسية التي تعكس ثقافة المجتمع وتحضره وحق المواطن في اختيار رئيسه.

كما أكد على أن يجب نزولنا بشكل إيجابي للمشاركة في العملية الانتخابية استفاض الحديث عن ما تتعرض له مصر من مخاطر خارجية وداخلية ويجب التصدي لها عن طريق التفاف والتكاتف الشعب والجيش والشرطة والحكومة ونكون يد واحده ضد هذا الطغيان الخارجي.

ثم كلمة للدكتور خالد ابو شادي حيث تحدث عن المشاركة الانتخابية تعكس للعالم الخارجي مدى نضج النظام الديمقراطي في الدولة.

كما أنها تعكس صورة البلاد بشكل إيجابي وعدم تدخل اي من الدول الخارجية في شئوننا المصرية وفي نهاية اللقاء أكد على أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني.

