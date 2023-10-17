السفير الفلسطيني لدى لندن: لن نقبل بتهجير أهالي غزة

شدد السفير الفلسطيني لدى لندن، على موقف بلاده لرفض تهجير أهالي غزة إلى أي دولة أخرى، كما أكد أن إسرائيل تحرم قطاع غزة من كل مقومات الحياة.

وأضاف السفير الفلسطيني، خلال مؤتمر صحفي، أن قوات الاحتلال قصفت سكان غزة الذين نزحوا من شمال القطاع، موضحًا «كل خمس دقائق يجري استهداف مدني في غزة»، كما أشار إلى المعاناة التي يعيشها سكان القطاع، مؤكدًا أنهم يحتاجون إلى الماء والغذاء والدواء.

وأشار زملط إلى استشهاد أكثر من ألف طفل فلسطيني منذ السابع من أكتوبر.

وفيما يخص ما يثار حول تهجير سكان غزة، شدد السفير الفلسطيني: «لن نقبل بتهجير أهالي غزة إلى أي دولة أخرى».

وطالب السفير الفلسطيني في لندن بضرورة وقف إطلاق النار فورًا وإدخال المساعدات لغزة، وقال إن ثلاجات الموتى في القطاع باتت لا تكفي جميع الشهداء.

واتهم قوات الجيش الإسرائيلي باستهداف الأطقم الطبية وقوات الدفاع المدني.

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