نانا انتوي يقود طنطا لمواجهة السكة الحديد

أعلن عمرو أنور المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا عن تشكيل فريقه لمواجهة السكة الحديد ضمن منافسات الجولة الـرابعة من دوري المحترفين.

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وشهد التشكيل قيادة نانا انتوي لخط الهجوم، وجاء تشكيل طنطا لمواجهة السكة الحديد كالآتي:

في حراسة المرمي: احمد شوقي.

خط الدفاع: احمد حسني، محمد حسام الشرخة، ساهر عبدالمنعم، اسامة النجار.

خط الوسط: حسون محمد، شهاب فتحي، عبدالرحمن الدح.

خط الهجوم: كريم اسامة، نانا انتوي، محمد عاطف.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

احمد ربيع الشيخ "حارس مرمي"، حسام غالي، الحسيني سمير، محمد مصطفي حموشة، احمد السيد، فارس طارق، احمد السيد الشامي، شريف مجدي، محمد محسن شيكا.

يُذكر أن طنطا سيواجه السكة الحديد ضمن منافسات الجولة الـرابعة من دوري المحترفين، وستقام المباراة بينهم على ملعب طنطا اليوم الأربعاء في تمام الرابعة عصرًا.