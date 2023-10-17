منطوق حكم تأييد إدراج 14 متهمًا بقضية الجناح العسكري للإخوان على قوائم الإرهاب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن المقدم من 14 متهما في القضية المعروفة باسم الجناح العسكري لجماعة الإخوان، وأيدت حكم إدراجهم على قوائم الإرهاب.

صدر الحكم برئاسة المستشار رفعت طلبة، وخالد الحادي، ومحمد هضيب، كمال عبد الله، يوسف عبد الفتاح، وأمانة سر محمود صبحي وسامح عليوه وعلي محمد علي.

وجاء منطوق الحكم بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين الثالث والرابع والسابع والتاسع والثاني عشر شكلا، ومصادرة الكفالات المودعة فيهم وتغرير كل منهم مبلغا مساويا بمبلغ الكفالة.

كما تضمن الحكم قبول الطعن المقدم من باق الطاعنين شكلا وفي الموضوع برفقه مع مصادرة الكفالات المودعة منهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها بإدراج 296 شخصًا على قائمة الإرهابيين على ذمة القضية 316 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميًا بـ الجناح العسكري لجماعة الأخوان.



وفي واقعة أخرى أيدت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم بحيازة أسلحة نارية غير مششخنة، بالسجن لمدة ثلاث سنوات في الاتهامات المنسوبة إليه، ورفضت الطعن المقدم منه.



ووجهت النيابة العامة للمتهمين في قضية النيابة العامة رقم ١٨٤٢ لسنة ۲۰۲۲ جنايات أول شبرا المقيدة برقم ۱۹۳ لسنة ٢٠٢٢ كلي جنوب بنها أنهما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة (۲) فرد خرطوش، بندقية خرطوش).

واسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما حازوا وأحرزوا ذخائر سبعة طلقات مما تستعمل في الأسلحة غير المششخنة دون أن يكون مرخصا لهم في حيازتهم أو إحرازهم.

وثبت من تقرير إدارة تحقيق الأدلة الجنائية أن السلاح الأول بندقية خرطوش صناعة أجنبية بماسورة مصقولة عيار 12والبندقية كاملة وسليمة وصالحة للاستخدام وعدد 3 طلقات مما تستخدم على الأسلحة النارية الخرطوش عيار 12 كاملة وسليمة وصالحة للاستخدام على البندقية الواردة للفحص للاتفاق فى العيار.

وثبت أن السلاح الثاني خرطوش محلي الصنع فرد بماسورة واحدة غير منشخنة عيار 12 كامل وسليم وصالح للاستخدام وعدد 2 طلقة مما تستخدم تستخدم على الأسلحة النارية الخرطوش عيار 12 كاملة وسليمة وصالحة للاستخدام على السلاح الوارد للفحص للاتفاق في العيار وأن السلاح الثالث خرطوش محلى الصنع فرد بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 كامل وسليم وصالح للاستخدام وعدد 2 طلقة مما تستخدم تستخدم على الأسلحة النارية الخرطوش عيار 1 كاملة وسليمة وصالحة للاستخدام على السلاح الوارد.