"من فوقنا من سابع سما" .. علي الحجار يدعم الشعب الفلسطيني

طرح المطرب الكبير على الحجار أغنية جديدة بعنوان" من فوقنا من سابع سما" عبر قناته على يوتيوب ،وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني عقب أحداث طوفان الأقصى.

وتقول كلمات الأغنية: "من فوقنا من سابع سما شاهد على الأحداث، وإن فات سنين قصتنا عايشة محفوظة وسط الناس، أبطال تعيش وتضحي لأجل الحلم والأجيال، ولأجل أرض اختارها رب ميمسهاش خناس، عايزين يصفوا حلم أمة بتحلمه لسنين، ويفرقوا الشمل اللي ما يقدر عليه القادرين".

وتابعت كلمات الأغنية: "الأرض أرض علمها حر واسمها فلسطين، الله يعينكم على الطريق والنصر جاي أكيد، كلمتنا واصلة للسما ومسموعين، همتنا بتزيد بالدعا فا مرددين، حالفين لترجع أرضنا قولوا آمين، كلمتنا واصلة للسما ومسموعين، همتنا بتزيد بالدعا فا مرددين، حالفين لترجع أرضنا قولوا آمين".

ويذكرأن استيقظ العالم على عملية طوفان الأقصى ،والضرب الجوي على إسرائيل، وأعرب عدد من النجوم بسعادتهم بهذا الصرح العظيم، وذلك من خلال رسائل عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي،وتستعرض بوابة الوفد أبرز رسائل النجوم.

كريم عبد العزيز .."ربنا معاكم يا أبطال "

أعرب الفنان كريم عبد العزيز، عن سعادته بـ عملية طوفان الأقصى، والضرب الجوي على إسرائيل من قبل حركة حماس.

وكتب عبر حسابه الخاص على موقع اكس" تويتر سابقًا: "‏ربنا يحفظ أهلنا في فلسطين.. ‏ربنا معاكم يا أبطال".

نبيل الحلفاوي .. "اللهم أنصر الحق"

وعلق الفنان نبيل الحلفاوي، على عملية طوفان الأقصى، عبر منصة "اكس" تويتر سابقاً.

وقال: "‏اللهم انصر الحق وأهل الحق. ‏أيا كانت نتيجة المعركة وأيا كانت توابعها ومهما كان عنف رد الفعل الاسرائيلي. فهي تأكيد وتذكير بأنه لا أمان إلا بإيقاف التوسع الاستيطاني واغتصاب الأراضي والحقوق وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”.

راغب علامة .. لا للاحتلال والظلم"

كما علق المطرب اللبناني راغب علامة على عملية طوفان الأقصي، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع اكس ، تويترسابقًا، "ألف تحية لأبطال فلسطين الصامدة.. فلسطين تبقى لشعبها المظلوم والبطل.. لا للاحتلال والظلم".

منذر ريحانة.. ألف مبروك النصر يا رب

كما علق الفنان الأردني منذر رياحنة على عملية طوفان الأقصى ضد المحتل الإسرائيلي.

ونشر الفنان منذر فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، عرض خلاله صورًا من أعمال قدمها عن القضية الفلسطينية، وتبعها بظهوره قائلا: "الفرحة صارت فرحتين ألف مبروك النصر يا رب"

وعلق على الفيديو: "الفرحة صارت فرحتين.. ربنا يحميكم يا رب.. فلسطين.. غزة، يسعد الطوفان ويسعد الأقصى".

ويذكر أن واندلعت اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين تابعين لحركة حماس تسللوا إلى المستوطنات الإسرائيلية، وبين الأمن الإسرائيلي.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "سيطر مسلحون على مركز الشرطة في سديروت، وسقط عدد من الجرحى".، مضيفة أنه ويجري تبادل لإطلاق النار بين المسلحين وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتابعت: "هناك تبادل لإطلاق النار في الشوارع".

وأعلنت إسرائيل حالة التأهب للحرب ووافق وزير الدفاع على استدعاء جنود الاحتياط

وكانت قناة القاهرة الإخبارية أفادت فى خبر عاجل، انطلاق رشقات صاروخية جديدة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وحذرت جمهورية مصر العربية من مخاطر وخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في أعقاب سلسلة من الاعتداءات ضد المدن الفلسطينية.

ودعت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت - إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر، محذرة من تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على مستقبل جهود التهدئة.

كما دعت جمهورية مصر العربية الأطراف الفاعلة دوليا، والمنخرطة في دعم جهود استئناف عملية السلام، إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري، وحث إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمسئوليات الدولة القائمة بالاحتلال.