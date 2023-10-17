الداخلية تضبط عنصرًا إجراميًا بتهمة سرقة أبراج الكهرباء بالجيزة

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات سرقة أجزاء من برج كهرباء بالجيزة، أمكن ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

البداية كانت بتلقي للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بقيام أحد الأشخاص بسرقة أجزاء حديدية من أحد أبراج كهرباء الضغط العالى بدائرة مركز شرطة الصف.



وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلا "له معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله سيارة نصف نقل "بدون لوحات معدنية" مُحملة بـ(15 زاوية حديدية مختلفة الأحجام والأطوال - كمية من المسامير والصواميل - مجموعة من المفاتيح والمفكات مختلفة الأحجام - منشار حديدى).

وبتضييق الخناق على المتهم اعترف بارتكابه الواقعة وأن السيارة المضبوطة حيازته يستخدمها فـى ارتكاب وقائع السرقة.



وفي واقعة أخرى، تسلط الضوء على لحظات قاسية مليئة بالرعب والفزع عاشتها سيدة ثلاثينية داخل مصعد عقار في منطقة الجيزة، بعد أن سقط طفلها الرضيع في بئر الأسانسير وتعرضت للإغماء من شدة فزعها على الصغير.



تفاصيل تلك الواقعة المأساوية بدأت ببلاغ لأجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، بورود إخطار من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة صغير داخل بئر مصعد بأحد العقارات بمنطقة المنيب.

المتهم والمضبوطات

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة والتحريات، العثور على جثمان طفل رضيع لم يتجاوز عامه الأول داخل بئر مصعد بأحد العقارات في المنيب، وتم إيداعه ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة

وشرحت تحريات أجهزة أمن الجيزة، التي باشرها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أنه أثناء توقف الأم انتظارا للمصعد داخل العقار المشار إليه وبعد وصول المصعد سقط الصغير من بين يديها إلى بئر المصعد وتعرضت الأم للإغماء في وقتها.



واستمعت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى أقوال شهود العيان في الواقعة، الذين قرروا العثور على جثمان صغير في بئر المصعد ووالدته مغشيا عليها، وبعد محاولات إفاقتها تحدثت إليهم تسأل عن طفلها، وتم إبلاغ المباحث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات.