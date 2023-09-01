مصرع عنصر إجرامي وإصابة آخرين عقب تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بالغربية

لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة حتفه، وأصيب 2 آخرين عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات قطاع الأمن العام بالغربية

مصرع عنصر إجرامي وأصيب 2 آخرين عقب تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بالغربية

قامت الأجهزة الأمنية بتوجيه حملة أمنية مكبرة بنطاق مديريتي أمن (الغربية والدقهلية) لضبط عدد من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة وذخائر "بدون ترخيص".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، ولدى استشعار العناصر بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وأسفر التعامل عن مصرع (عنصر إجرامى شديد الخطورة - سبق اتهامه فى 32 قضية "سلاح نارى – مخدرات - سرقة بالإكراه"، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 4 قضايا "شروع فى قتل - مخدرات - سلاح نارى").. بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية.

وعثر بحوزته على (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات وفارغ لذات العيار- كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين).

كما ضبط (إثنين من العناصر الإجرامية شديدى الخطورة - سبق اتهام أحدهما فى 3 قضايا "مخدرات، سلاح") وتم نقلهما لإحدى المستشفيات عقب إصابتهما بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية، وعثر بحوزتهما على (طبنجة - فرد خرطوش - طلقات مختلفة الأعيرة - كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرام).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

ياتي ذلك إدراكًا منها بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء، وإنفاذًا لثوابت إستراتيجية وزارة الداخلية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية للعناصر الإجرامية شديدة الخطورة.

كما تم ضبط صاحب مصنع حلويات “يحمل جنسية إحدى الدول ”، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لحيازته كميات كبيرة من السلع الغذائية بإجمالى "1500 طن حلوى- 750 كيلو جرام سكر- 600 كيلو جرام عسل جلوكوز- 35 كيلو جرام ملح ليمون- 13 عبوة ألوان صناعية- الأدوات المستخدمة فى التصنيع" وجميعها مجهولة المصدر غير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها وعدم مطابقة المنشأة للاشتراطات الصحية واستخدام علامة تجارية غير مسجلة، بالإضافة لإدارته المصنع "دون ترخيص" وعدم وجود سجل صناعى للمصنع غاشًا بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.