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الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الأمن يقضى على عنصر إجرامي فى أسيوط

مصرع عنصر إجرامي
مصرع عنصر إجرامي فى تبادل إطلاق النار بأسيوط

نجحت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط سبق اتهامه فى 7 قضايا ما بين "شروع فى قتل - سلاح نارى سرقة بالإكراه " ، ومحكوم عليه بالسجن المشدد 13 عام فى قضيتي "شروع فى قتل وسرقه بالإكراه، بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط.

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"سنتماى بالدقهلية" تتشح بالسواد حزنًا على مصرع 5 شباب من أسرة واحدة

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وقد أسفر التعامل عن مصرعه وعثر بجواره على (بندقية آلية وعدد 3 خزينة وعدد من الطلقات النارية)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق