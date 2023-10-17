أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة كتب تدريبية إلكترونية على المناهج الدراسية مجانًا.

جاء ذلك خلال زيارة وزير التربية والتعليم صباح اليوم الثلاثاء، لمحافظة الإسكندرية؛ لمتابعة انتظام العام الدراسي الجديد 2023-2024.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى تحميل كتب دراسية وتدريبية على المناهج الدراسية على موقع الوزارة مجانًا لطلاب جميع الصفوف الدراسية.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة قامت بإعداد كتب تعليمية وتدريبية بها شرح وأسئلة واختبارات على المناهج الدراسية وروابط لفيديوهات تعليمية.

تحميل أسئلة على المناهج الدراسية

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه تم تحميل بنوك الأسئلة على المناهج الدراسية لمختلف الصفوف التعليمية بموقع الوزارة كمواد مرجعية.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن الوزارة تضع حاليا المناهج الدراسية للمرحلة الإعدادية في نظام التعليم الجديد استعدادا لتطبيقه على الطلاب العام الدراسي المقبل 2024-2025.

ونشرت وزارة التربية والتعليم نماذج أسئلة امتحانات الثانوية العامة على الموقع الإلكتروني لتدريب الطلاب عليها بعد الانتهاء من المناهج الدراسية.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن ذلك في إطار المشروع الذي أطلقته الوزارة "التقويم من أجل التعلم"؛ لصقل الطالب وتنوع أساليب حصوله على المعلومات العلمية.

ووجه وزير التربية والتعليم الطلاب بالاستفادة من هذا المحتوى لشرح المناهج الدراسية لتحقيق تعدد مصادر التعلم بجانب المدرسة.

وتفقد وزير التربية والتعليم والمحافظ عددًا من فصول المدرسة، وأثناء حصة اللغة الإنجليزية للصف الثانى الثانوى حاور الوزير الطالبات حول استفادتهن من هذه المادة.

ووجه وزير التربية والتعليم بالاهتمام بتعليم اللغات وتمكينهن منها، بالإضافة إلى مهارات التواصل.

وتفقدا أحد فصول الصف الثانى الإعدادى أثناء حصة اللغة العربية، وناقش الوزير الطالبات حول الدرس، مؤكدًا أن الوزارة تحرص على إعداد جيل من الطلاب قادر على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وشاهد وزير التربية والتعليم والمحافظ عرضًا رياضيًا وطنيًا لطالبات المرحلة الابتدائية، وأشاد بأداء الطالبات، كما حيا مدرسي التربية الرياضية على إتقان تدريبهن.

وحرص وزير التربية والتعليم والمحافظ على تفقد أحد فصول الصف الرابع الابتدائى أثناء حصة اللغة العربية، واستمع لآراء الطالبات والمعلومات التي اكتسبنها من الدرس وتدريبهن على التعبير والتواصل.