وزير التعليم: نولي مادة التربية الدينية أهمية قصوى

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تولى مادة التربية الدينية أهمية قصوى.

جاء ذلك خلال تكريمه الفائزين في المسابقة الثقافية الدينية الكبرى المشتركة الرابعة للعام الدراسى 2023-2024 الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تحرص أشد الحرص على الارتقاء بمادة التربية الدينية، وتطوير مناهجها، وتحديثِ أساليبها، وتدريبِ معلميها.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن الوزارة تعمل على تكثيف أنشطتها، لتتحول التربية الدينية من مادة دراسية، إلى سلوك فعلي يعيشه الطالب، وينعكس على معاملاته.

وأكد وزير التربية والتعليم أن ذلك مع اهتمام وزارة التربية والتعليم بجميع المواد الدراسية.

تدريب معلمي التربية الدينية

وأشاد وزير التربية والتعليم بالتعاون المثمر والمستمر مع وزارة الأوقاف في مجال تدريب معلمي التربية الدينية وإهداء مجموعة من إصداراتِ الوزارة ومطبوعات المجلسِ الأعلى للشئون الإسلامية للمتدربين، لتزويدهم بالمعارف الصحيحةِ التي تعينهم على تقويم الفكر، وتحصين الطلاب من الأفكار

المضللة التي قد تستهدفهم.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أبرز مجالات التعاون بين الوزارتين، في مجال الأنشطة الطلابية، وإقامة "المسابقةِ الدينيةِ الكُبرى"، موضحا أن هذه المسابقة لا تستهدف فئة الطلاب فقط، بل هي مسابقة شاملة.

ونبه وزير التربية والتعليم بأن المسابقة تستهدف أطراف العملية التعليمية كلها من طلاب المراحل التعليمية المختلفة، وأولياءِ أمورهم، وكذلك العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية من إداريين، وأخصائيين، ومعلمين، وقيادات تعليمية.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن تصميم هذهِ المسابقة عظيم، وأثرها عظيمٌ أيضًا لأنها لبت حاجةً أساسيةً في نفوسِ أبنائنا الطلابِ، وأفسحت لهم الفرصة على إعمال مهارات البحث العلمي والتفكير الناقد في مجال من أصعب المجالات الفكرية وهو مجال الثقافة الدينية.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن المسابقةُ أحدثت حِراكًا ثقافيًّا هائلًا، فازدادَ الطلبُ على الكتبِ التي تدورُ حولَها المسابقةُ، وفاقت أعدادُ المتسابقين جميعَ التوقعات، إذْ زادَ عَدَدُهم في العام الدراسي 2022 / 2023 عن مائة وأربعة وثلاثين ألفَ متسابق، وهو رقم ضخم بكل المقاييس.

وتابع وزير التربية والتعليم أن مستوى المشاركات كشف عن ثقافة دينية متميزة يتمتع بها أبناؤنا الطلاب، قائلًا : "نحن إذْ نكرم اليوم أوائل الفائزين في المسابقة، نؤكد أن جميع من شارك فيها قد فازَ بالفعل، فجميعُهُم فائز بما حَصل من علمٍ نافع، وبما اطَّلعَ عَليه من معرفة دينية صحيحة، تجعله من الفائزين في الدنيا والآخرة".

