الصحة العالمية: الوضع في قطاع غزة يتدهور بشكل متسارع

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، ضرورة وصولها إلى قطاع غزة بشكل عاجل لتوصيل المساعدات والإمدادات الطبية للمدنيين، الذين يعانون من أوضاع صعبة بعد قطع الاحتلال للاحتياجات الأساسية عنهم، فيما حذرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة من أزمة إنسانية في القطاع.

وفي كلمة لوسائل الإعلام قال الدكتور ريتشارد برينان مدير الطوارئ الإقليمية بمكتب شرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة عقدت اجتماعات مع «صناع القرار»، اليوم الثلاثاء، لإتاحة الوصول إلى غزة في أقرب وقت ممكن.

كما قال الدكتور ريتشارد بيبركورن، ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن أكثر من 2800 شخص لقوا حتفهم وأصيب 11 ألفا في غزة نصفهم من النساء والأطفال منذ بدء الضربات الجوية الإسرائيلية.

وأكدت المنظمة أنها بحاجة إلى الاستعداد للوقاية من تفشي الأمراض في غزة.

في السياق ذاته، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من أن الوضع في قطاع غزة يتدهور بشكل متسارع في وقت لم يبق في المتاجر سوى ما يكفي لأربعة أو خمسة أيام من مخزون الغذاء.

وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط عبير عطيفة للصحافيين «داخل المتاجر، تكفي المخزونات (الغذائية) لأقل من بضعة أيام، ربما أربعة أو خمسة أيام».

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