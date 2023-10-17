عاجل
الداخلية تضبط عنصرًا إجراميًا بتهمة سرقة أبراج الكهرباء بالجيزة
الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الأمم المتحدة تندد بأوامر الاحتلال الإسرائيلي لإخلاء غزة: "جريمة دولية"

غزة
غزة

ذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة وأمر الإخلاء هناك يمكن أن يرقى إلى مستوى الجريمة الدولية المتمثلة في النقل القسري للمدنيين. 

 

txt

بعد التصعيدات الأخيرة وقطع سبل الحياة عن قطاع غزة.. تحركات حقوقية لدعم القضية الفلسطينية

txt

اعتقال يهود أمريكيين أمام البيت الأبيض لمطالبتهم بوقف الحرب على غزة (فيديو)

وقالت المُتحدثة باسم المكتب رافينا شامداساني - في بيان صحفي - "نحن قلقون من أن هذا الأمر، إلى جانب فرض حصار كامل على غزة، قد لا يعتبر بمثابة إجلاء مؤقت قانوني، وبالتالي قد يرقى إلى مستوى النقل القسري للمدنيين في انتهاك للقانون الدولي".

من جانبه، حذر برنامج الأغذية العالمي، من تدهور الأوضاع في قطاع غزة في كل دقيقة تمر، مُشيرًا إلى أن مخزون الغذاء في متاجر القطاع يكفي أربعة أو خمسة أيام فقط. 

جاء ذلك في تصريح صحفي لعبير عطيفة، المُتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط للصحفيين في جنيف. 

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

مواد متعلقة

إسرائيل: وضع غزة سيكون قضية عالمية مطروحة للنقاش الدولي

ياسمين صبري تعلن انضامها للهلال الأحمر لدعم أهالي غزة

جيش الاحتلال: وضع غزة بعد الحرب سيكون "قضية عالمية"
الجريدة الورقية