باحثة فى صيدلة بدر تحصل على براءة اختراع من أمريكا

أعلن الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق، أن الدكتورة سهام عبدالهادى أستاذة مادة الصيدلانيات المشرفة على مشاريع التخرج فى كلية الصيدلة بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، حصلت على اثنين من براءة الإختراع الأمريكية فى "مجال تكنولوجيا النانو فيبر".

جاء ذلك بالاشتراك مع عديد من العلماء داخل وخارج مصر، موضحاً أن إدارة الجامعة تعطى إهتماماً كبير بالبحث العلمى فى توفير أحدث المعامل والأجهزة الحديثة، بجانب توقيع بروتوكولات التعاون مع أهم الجامعات الدولية والمؤسسات العلمية والبحثية فى مختلف قارات العالم خصوصاً الدول المتقدمة.

فى ذات السياق، أشار الدكتور ياسر مصطفى، عميد كلية الصيدلة بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن الدكتورة سهام عبدالهادى من كوادر أعضاء هئية التدريس المتميزة والنشيطة داخل الكلية، وشاركت فى الحصول على براءة الإختراع ضمن فريق مكون من: "الدكتور عبد الملك ألطف أستاذ الجراحة فى كلية الطب البشرى بجامعة الملك عبد العزيز، الدكتور فيصل عبد الهادى بجامعة جنوب وندسور فى الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور محمود عبد المجيد أستاذ الميكروبيولوجى كلية الصيدلة بجامعة عين شمس".. منوهاً أن براءة الإختراع والمشروع تم بتمويل من "جامعة الملك عبد العزيز" فى الممكلة العربية السعودية.

وأرقام مشروعى براءة الإختراعين هما:

1- Patent No 1. US10,688,224B1

Jan. 23,2020

2-Patent No

US10,894,113 B1

Jan.19,2021

وأوضحت الدكتورة سهام عبدالهادى أستاذة مادة الصيدلانيات المشرفة على مشاريع التخرج فى كلية الصيدلة بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن مشروع براءة الإختراع بعنوان"شبكة جراحية صناعية مضادة للبكتيريا قابلة للزرع"، وإستخدامه فعال وآمن وسهل التطبيق بإستخدام مواد كيميائية بسيطة دون الحاجة إلى إستهلاك مواد مكلفة هو عبارة عن "تصنيع شبكة جراحية قابلة للزرع فى داخل جسم الكائن الحى وتتكون من ألياف النانو من مواد مبلمرة تحتوى على مضادات حيوية مختلفة".

د أشرف الشيحي

وكشفت "عبد الهادي" أن فريق عمل المشروع توصل إلى فاعلية هذة الشبكة فى إزالة أو تقليل تجمعات البكتريا فى الشبكة والأنسجة المحيطة بها لمدة لا تقل عن (١٤) يوم على الأقل من الزرع الجراحى.