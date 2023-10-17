عاجل
الداخلية تضبط عنصرًا إجراميًا بتهمة سرقة أبراج الكهرباء بالجيزة
الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الإنتاج الحربي يصل كوريا الجنوبية للمشاركة بمعرض الصناعات الدفاعية "ADEX 2023"

معـرض سيول الدولي
معـرض سيول الدولي للفضاء والدفاع

وصل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم إلى دولة كوريا الجنوبية لحضور فعاليات معرض سيول الدولي للفضاء والدفاع "ADEX 2023"، والمقرر إقامته خلال الفترة من ١٧ إلى ٢٢ أكتوبر الجاري، ومن المخطط أن يلتقى وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال فترة إقامة المعرض عدداً من الشخصيات المهمة من القيادات العسكرية حول العالم وعدد من رؤساء الشركات المشاركة فى المعرض، إلى جانب حضور عدد من الفعاليات والندوات التي ينظمها المعرض حول تطوير الأنظمة والصناعات الدفاعية ومحاكيات التدريب، بالإضافة إلى زيارة الأجنحة الخاصة ببعض الدول المشاركة في المعرض، كما سيقوم سيادته بتوجيه الدعوة لبعض الشركات المشاركة بالمعرض للمشاركة بمعرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2023" المزمع إقامته فى مصر بشهر ديسمبر المقبل.

txt

وزير الإنتاج الحربي يتابع موقف موازنة شركات ووحدات الإنتاج الحربى لعام (2023/ 2024)

txt

وزير الإنتاج الحربي: نشارك في تنفيذ العديد من المشروعات القومية المهمة

مواد متعلقة

وزير الرياضة يشهد احتفالية المتميزات بالمجال الرياضي

جامعة الدلتا التكنولوجية تواصل جهودها في مبادرة "أنت أقوى من المخدرات"

خدمات يمكنك إنجازها من المنزل على بوابة الحكومة الإلكترونية
الجريدة الورقية