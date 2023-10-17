وزير الإنتاج الحربي يصل كوريا الجنوبية للمشاركة بمعرض الصناعات الدفاعية "ADEX 2023"

وصل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم إلى دولة كوريا الجنوبية لحضور فعاليات معرض سيول الدولي للفضاء والدفاع "ADEX 2023"، والمقرر إقامته خلال الفترة من ١٧ إلى ٢٢ أكتوبر الجاري، ومن المخطط أن يلتقى وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال فترة إقامة المعرض عدداً من الشخصيات المهمة من القيادات العسكرية حول العالم وعدد من رؤساء الشركات المشاركة فى المعرض، إلى جانب حضور عدد من الفعاليات والندوات التي ينظمها المعرض حول تطوير الأنظمة والصناعات الدفاعية ومحاكيات التدريب، بالإضافة إلى زيارة الأجنحة الخاصة ببعض الدول المشاركة في المعرض، كما سيقوم سيادته بتوجيه الدعوة لبعض الشركات المشاركة بالمعرض للمشاركة بمعرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2023" المزمع إقامته فى مصر بشهر ديسمبر المقبل.