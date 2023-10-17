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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس العراقي يؤكد موقف بلاده الثابت في دعم القضية الفلسطينية

الرئيس العراقي
الرئيس العراقي

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، موقف العراق الثابت في دعم القضية الفلسطينية وشجب الانتهاكات على الشعب الفلسطيني، مؤكدا حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم والعيش بسلام وأمان.

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بعد التصعيدات الأخيرة وقطع سبل الحياة عن قطاع غزة.. تحركات حقوقية لدعم القضية الفلسطينية

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العراقي اليوم في القصر الرئاسي بروما، الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.. وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئيس العراقي أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم الثلاثاء.

استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها

وأشار البيان إلى أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، وتوسيع أطر التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد البيان على رغبة العراق في توثيق علاقات الصداقة والتعاون بين بغداد وروما وبما يحقق المنفعة المتبادلة للشعبين الصديقين.

ونوه إلى أهمية تكاتف الجهود الدولية لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية وما ينتج عنها من تصحر وجفاف، والعمل المشترك لإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة أزمة المياه التي تواجه العالم، مبينا أن العراق هي إحدى الدول التي تعاني من شح المياه الذي أثر على مجمل حياة العراقيين، معربا في الوقت نفسه عن أمله في التوصل إلى تفاهمات مع دول المنبع تضمن حصة العراق العادلة من المياه .

وتابع أن الحكومة وضعت خططا طموحة لتحسين نظم إدارة المياه وترشيد الاستهلاك. 

من جهته، أكد الرئيس الإيطالي على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون على مختلف الأصعدة وبما يخدم المصالح المشتركة.

وجدد الرئيس ماتريلا موقف بلاده الداعم لجهود العراق في ترسيخ وتعزيز أمنه واستقراره، مشيدا بالدور المحوري للعراق في تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة .

 

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