رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: مصر الحاضر الأكبر في الصراع العربي الإسرائيلي

قال الدكتور محمد أبو سمرة، رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، إن مصر هي الحاضر الأكبر إلى جانب فلسطين وغزة في محنتها الكبرى التي تتعرض لها، ولن تسمح للعدو بتمرير مخططه الشيطاني الذي يهدف إلى القضاء على القضية الفلسطينية وعلى حق عودة اللاجئين وحق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وإرغام الفلسطينيين على النزوح الجماعي نحو سيناء.

المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

وأضاف أبو سمرة في تصريحه لـ"الوفد"، أن مصر تقوم بتنظيم أكبر حملة إغاثة مصرية وعربية شاملة لدعم صمود أهل غزة، وستبقى مصر دومًا وفي كافة الظروف الحاضر والمؤثر الأكبر في ملف الصراع العربي الإسرائيلي وفي الملف الفلسطيني، موجهًا التحية والتقدير للموقف المصري القومي العربي الوطني، وخاصة مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي وللخارجية والدبلوماسية المصرية.

وأكد رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، أن مصر لم تتأخر لحظة عن التحرك منذ بدء العدوان لتسيير قوافل الدعم والإغاثة، إذ أرسلت عدة قوافل إغاثة للهلال الأحمر الفلسطيني تشمل لوازم ومهمات ومستهلكات طبية، وذلك على الرغم من تهديد سلطات الاحتلال بقصف هذه القوافل ومطالبتها لمصر بغلق معبر رفح البري، وقصف الطيران الحربي الصهيوني عدة مرات البوابة الفاصلة والطريق الموصل بين معبري رفح الفلسطيني والمصري.

وتابع أن سلطات الاحتلال أعلنت إغلاق معبر رفح البري بالقوة، ولذلك مازالت تنتظر قوافل الإغاثة والدعم والمساعدات المصرية للشعب الفلسطيني على أبواب معبر رفح المصري بانتظار إعادة تشغيله لإدخالها في سياق تسيير جسر إغاثة مصري بري من القاهرة حتى غزة.