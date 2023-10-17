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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

حاتم سكر يؤدي تدريبات تأهيلية على هامش مران الزمالك

حاتم سكر
حاتم سكر

خاض حاتم سكر الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مجموعة من التدريبات التأهيلية على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة سموحة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وأدى اللاعب التدريبات التأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، وفقا للبرنامج الموضوع له لتجهيزة بالشكل المناسب. 

ولم يشارك حاتم سكر في باقي فقرات المران الذي أقيم على ملعب الترسانة وفقا للبرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفني، و تم الاكتفاء بأداء تدريبات الجيمانيزيوم فقط. 

موعد مباراة الزمالك وسموحة

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في إطار منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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