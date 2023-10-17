مران الزمالك.. فقرة خططية بإشراف مدحت عبدالهادي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات خططية خاصة تحت إشراف مدحت عبد الهادي المدرب العام على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب الترسانة استعدادا للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

و قام الجهاز الفني للفريق بتقسيم هذة الفقرة إلى جزئين، الأول عبارة عن تدريبات تمرير الكرة في مساحات مختلفة بأسرع وقت ونقلها للمكان المطلوب .

أما الجزء الثاني قام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، حيث أدت كل واحدة فقرة بالتسديد على المرمى بجانب العرضيات و أمور تكتيكية اخري ، حيث تولي مدحت عبد الهادي المدرب العام مجموعة و أحمد مجدي وفريدى هيريرا المدربين المساعدين المجموعة الثانية.

عقب ذلك تم عمل تقسيمة فنية قوية بطول الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور الخططية التي تم التدريب عليها، و حرص مدحت عبد الهادي المدرب العام على منح اللاعبين تعليمات فنية خاصة من خلال محاضرات متواصلة و سريعة داخل أرضية الملعب.

و شهدت التقسيمة حماس وتركيز قوي من جميع اللاعبين من خلال تنفيذ كل الأمور الفنية المطلوبة منهم.