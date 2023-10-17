رئيس أزهر الشرقية يتابع انتظام الدراسة بمعاهد شرق الزقازيق

أجرى الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية صباح اليوم الثلاثاء، الثلاثاء، جولة تفقدية لعدد من معاهد إدارة شرق الزقازيق التعليمية، وذلك لمتابعة انتظام الدراسة، والتأكد من استقرار الدراسة بمختلف الصفوف على الوجه الأكمل.

وبدأ الجولة بحضور فعاليات الإذاعة الأزهرية وطابور الصباح بمعهد فتيات الصفوة الابتدائي النموذجي، واستمع إلى الفقرات الإذاعة المختلفة التي قامت تلمييذات المعهد بتتفيذها، بعدها انتقل إلى معهد الصفوة الاعدادي للبنين للتأكد من التزام المعلمين بالتحضير التربوي، والتزام الجميع بمواعيد العمل.

واختتم الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، الزيارة بتفقده بمعهد النحال الابتدائي، واستكتب عدد من التلاميذ للوقوف على ما تمام تنفيذه من المناهج بمختلف المقررات الدراسية خلال أسابيع الدراسة الماضية.