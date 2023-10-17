وزير الرياضة: افتتاح 5 مراكز تدريب جديدة لمشروع كابيتانو مصر

أعلن وزير الشباب و الرياضة الدكتور أشرف صبحي، أنه جاري افتتاح 5 مراكز للتدريب على أعلى مستوى لاستيعاب 150 لاعب وذلك بعد انطلاق الموسم الثاني للمشروع، وذلك خلال اجتماعه بمجموعة العمل العلمية والفنية لمشروع " كابيتانو مصر"، والتي يترأسها الدكتور كمال درويش، وبحضور الدكتور محمود سعد، والدكتور عبد الأول محمد مساعد الوزير.

حرص وزير الرياضة على توجيه الشكر لشريك النجاج الرئيسي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأيضاً لفريق العمل والذي قام بدوره على أكمل وجه خلال الفترات الماضية ، مشيرًا الى أن المشروع لاقي استجابة كبيرة من جميع الأسر المصرية بمختلف محافظات الجمهورية، وهو ما شاهدناه جميعا فى الإقبال الكبير والملفت فى مرحلة اختبارات وانتقاء اللاعبين.

محمد سعد: المراكز الجديدة تضم أجهزة فنية على أعلى مستوى

وأوضح الدكتور محمود سعد المشرف العام على مشروعات كرة القدم، وعضو اللجنة العلمية الاستشارية العليا بالوزارة، أن تلك المراكز الجديدة سوف تضم أجهزة فنية على أعلى مستوى، وقياسات، مضيفًا أن هناك قياسات جديدة وأجهزة جديدة على أعلى مستوى لقياس اللياقة والكفاءة ، كما سيتم الاستعانة بها في الاختبارات المقبلة، كما تم الاستعانة بخبراء ومدربين وفرق عمل على مستوى عالي، لانتقاء أفضل لاعبين متميزين، حيث تم إنشاء النسخة الأولى من المشروع قد تم افتتاح وانشاء ،عدد "٧ " مراكز تدريبية لتأهيل عدد" ١٧١ " لاعب من لاعبي المشروع.

مشروع كابيتانو

وكانت ملاعب معسكرات المدينة الشبابية في أبوقير شرق الإسكندرية، استضافت تدريبات مشروع «كابيتانو مصر»، لتنفيذ التدريبات على أرضها ،والتي بدأت السبت ٢٣ سبتمبر الماضي، بمشاركة 32 مشاركا في المرحلة الأولى، من مراكز تدريب مشروع كابيتانو مصر لاكتشاف المواهب الكروية، والتى ضمت محافظات الإسكندرية والغربية والشرقية والدقهلية والإسماعيلية والقاهرة.

حيث أشارت اللجنة العلمية للمشروع القومي لاكتشاف المواهب الكروية كابيتانو مصر، برئاسة الدكتور كمال درويش والمدير الفني للمشروع الدكتور محمود سعد والمختصين بوزارة الشباب والرياضة، كنت قد بدأت في اختيار الأماكن المناسبة لعملية التدريب الخاصة بالمشروع بالمحافظات التي نفذت بها عملية الانتقاء بشهر أغسطس ٢٠٢٢، وكذلك البرامج التدريبية والفنية للفئة العمرية مواليد ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ بما يضمن تنمية وتطوير مهاراتهم الكروية وتحقيق أهداف المشروع من خلال انضمام اللاعبين إلى الأندية المحلية والعالمية.

وتضمنت شروط اختبارات مشروع كابيتانو مصر 2023

- يكون المتقدم لاختبارات كابيتانو مصر غير مسجل بأي نادي أو هيئة رياضية.

- يكون المتقدم لاختبارات كابيتانو مصر من مواليد 2009، أي يبلغ من العمر 14عاما.

- إحضار صورة شهادة الميلاد الخاصة بالمتقدم لاختبارات كابيتانو مصر عند إجراء الاختبارات.

- يجب على المتقدم لاختبارات كابيتانو مصر الالتزام بالبرنامج الزمني والمواعيد المحددة لكل محافظة.

- يجب أن يرتدي المتقدم لاختبارات كابيتانو مصر زي رياضي عند حضور الاختبارات، وهي عبارة عن «شورت، تيشيرت، وحذاء رياضي».