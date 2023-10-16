وزير الشباب يشهد إطلاق الرقم الموحد للكشافة والمرشدات

شهد اليوم بمركز تدريب المنتخبات القومية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الإعلان الخاص بإطلاق الرقم الموحد للكشافة والمرشدات.

وأعرب محمد عباس، رئيس الاتحاد العام، للكشافة عن سعادته بهذه الانطلاقة، خصوصًا وأن الأمر استغرق لتنفيذه سنة كاملة مضيفًا أن الهدف هو أن نجعل كل كشاف فى مصر يحصل على رقم غير مكرر والذي سيجعلنا نحصل على العدد الفعلي للكشافة والمنضمين وأعمارهم السنية فى جميع مراكز شباب مصر والجامعات المصرية.



وقال: "كما تغلبنا على مشكلة مشاركة الكشاف في التسجيل في أكثر من جمعية وهذا ما تم علاجه بعد إطلاق الرقم الموحد".



وتوجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة لمجلس إدارة الاتحاد العام للكشافة والمرشدات بعد نجاحهم فى الانتخابات الأخيرة لجمعياتهم المركزية.



وأشار صبحي إلى أنها ليست التجربة الأولى الإلكترونية بوزارة الشباب والرياضة حيث سبق أن نفذنا تلك التجربة في انتخابات برلمان الشباب.



وعبر صبحي عن اعتزازه الكبير بالكشافة مشيرًا إلى أن الانتهاء أخيرا من تنفيذ الكثير من المعسكرات الكشفية في الفيوم والوادى الجديد والإسماعيلية لتطوير ودعم الحركة الكشفية بجميع محافظات مصر.



ونوه وزير الشباب إلى إقامة الوزارة قد نفذت وقامت بتدريب الكثير من النشء على فلسفة الكشافة من خلال معسكر يلا كامب والذي يتبع أحد برامج التنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.



وحرص وزير الشباب على التأكيد على أهمية والدور الكبير الذي تلعبه الكشافة في تعليم الشباب والنشء للانضباط، حيث أننا وصلنا لعدد ٥ ملايين كشاف في مختلف محافظات مصر وهو رقم ضخم لا يستهان فى قوته حيث يتراوح أعمار الكشافين من ٥ -٧٠ سنة وكانت لنا تجربة ناجحة أثناء أزمة كورونا حيث ساهمت الكشافة في الحد من أزمة كورونا بمصر من خلال مشاركتهم في أعمال التعقيم وخلافه.



وبنهاية حديثه وعد وزير الشباب الحاضرين من الكشافة بمشاركتهم رحلة للتخييم والعمل الكشفي فى القريب العاجل، كما طالب وزير الرياضة بتواجد الكشافة فى جميع مراكز شباب والأندية التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية مؤكدًا دعمه الكامل لهذه الخطوة لتنفيذها على أرض الواقع.



حضر اللقاء اللواء إسماعيل الفار، رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة، ومصطفى مجدي، معاون وزير الشباب للسياسات والتنمية، والدكتور محمد عبدالقادر، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، ومحمد سعيد، رئيس الجمعية المركزية للمشافة البحرية، وحاتم نهيا، رئيس جمعية الكشافة الجوية، وجيهان علام رئيس الجمعية المركزية للكشافة.

