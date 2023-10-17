وزير الزراعة يبحث مع نظيره الإيطالي التعاون المشترك

على هامش منتدى الغذاء العالمي في روما

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فرانشيسكو لولوبريجيدا وزير الزراعة الإيطالي، وناقش معه أوجه التعاون القائمة بين البلدين فى مجال الزراعة والموضوعات المشتركة.

"القصير" شرح لنظيره الإيطالي الحوافز التى تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين فى مجال الزراعة والانشطة المرتبطة بها.

منظمة الأغذية والزراعة الفاو

وذلك على هامش حضوره منتدى الغذاء العالمي الذي يعقد حاليا بمنظمة الأغذية والزراعة الفاو بالعاصمة الإيطالية روما، واتصالًا بلقاء الذي كان قد عقده بالقاهرة د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مع المستثمرين الإيطاليين فى وقت سابق.

وأوضح القصير الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في مجال الأمن الغذائي.

منتدى الغذاء العالمي



وفي سياق متصل وزير الزراعة التقى أيضًا على هامش منتدى الغذاء العالمي بالدكتور شو دينيو المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" ونقل له تحيات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الحمهورية مشيدا بالتنظيم الرائع للمنتدى والقضايا المهمة التى ناقشها مؤكدا على أهمية التعاون الدولى ودور المنظمة لمواجهة ازمة الغذاء العالمية.

حضر اللقاء بسام راضي سفير مصر في إيطاليا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في روما

والدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.