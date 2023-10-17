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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

وفاه المشتبه به في هجوم بروكسل بطلق ناري

هجوم بروكسيل
هجوم بروكسيل

توفي رجل يدعى عبد السلام أسود المشتبه به في هجوم بروكسل الذي تسبب في مقتل شخصين ، من خلال تبادل إطلاق النار مع الشرطة في ميدان يوجين فيربوخوفن ببلدية سكاربيك ببلجيكا بعد نقله إلي العناية المركزة وكان موجود في جنوه عام ٢٠٢١.

وبحسب وزيرة الداخلية أنيليس فيرليندن، عثرت الشرطة على الرجل على بعد بضعة كيلومترات من مكان الهجوم ، الذي قام بأطلاق النار مما أسفر عن مقتل شخصين يحملان الجنسية السويدية ، موجودًا في إحدى الحانات، حيث تعرف عليه أحد الأشخاص وأطلق ناقوس الخطر  وأبلغ الشرطة.

وعلى الفور وصلت الشرطة ووقع تبادل لإطلاق النار وأصيب المشتبه به بجروح خطيرة.

وأضاف الوزير أن الرجل كان معه السلاح المستخدم في الهجوم حيث أن الرجل الذي تم تحييده في بروكسل هو المهاجم المشتبه به.

وأكد رئيس الوزراء لمنطقة العاصمة بروكسل إلى أن الشخص الذي قامت الشرطة البلجيكية بأصابته هذا الصباح في حي سكاربيك هو المشتبه به في هجوم الليلة الماضية في بروكسل، ويدعي عبد السلام الأسود.


وأشار أحد الشهود أنه رأى منفذ هجوم بروكسل المشتبه به في إحدى الحانات وأبلغ الشرطة، وتقوم الشرطة حاليا بتحديد هوية الشخص المصاب باستخدام بصمات أصابعه.


وصرحت وزيرة الداخلية البلجيكية أنيليس فيرليندن أن المشتبه به تم العثور  علىه وبحوزته السلاح الآلي الذي استخدم خلال هجوم الليلة الماضية.


وبحسب تقارير إعلامية، تم العثور خلال عملية التفتيش في سكاربيك على عدة أسلحة نارية ، وتم العثور على آخرين في حديقة عامة قريبة.

ويؤكد المحققون أن إحداها قد تكون هي التي استخدمت لقتل السويديين.

وبحسب ما ورد في الصحف فقد أصيب المهاجم المزعوم في حانة في سكاربيك، وتم إطلاق النار عليه في حانة في منطقة سكاربيك، إحدى ضواحي العاصمة البلجيكية.

وذكرت وسائل الإعلام البلجيكية هذا الصباح أن مكتب المدعي العام أكد المعلومات لكنه لم يتمكن بعد من تحديد ما إذا كان الشخص الذي أصيب هو المهاجم بالفعل "منفذ هجوم أمس في بروكسل أم لا" ، وهناك شخصان آخران مطلوبان حاليًا من قبل الشرطة البلجيكية

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