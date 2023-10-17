حقوق عين شمس تحتفل بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر

نظمت كلية الحقوق بجامعة عين شمس ندوة تثقيفية تزامنًا مع احتفالات ذكرى انتصار حرب أكتوبر الأستاذ الدكتور محمد صافي، عميد الكلية ، والأستاذ الدكتور محمد الشافعي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور أحمد ديهوم، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورائد أسرة طلاب من أجل مصر، بحضور إدارة الكلية وضيوفها وعدد كبير من أبناء الكلية.

وحاضر في الندوة اللواء أركان حرب إبراهيم عبد العاطي قائد سرب في الضربة الجوية الأولى، واللواء أركان حرب محمود محمد حسنين زميل الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا "أكاديمية ناصر"، واللواء أركان حرب محمد الهمشري، الخبير الاستراتيجي.

و أبرز المتحدثون الإعجاز العسكري الذي قامت به قواتنا المسلحة في مواجهة عدوان غاشم أشاع عن نفسه أنه القوة التي لا تقهر ، وأظهروا كيف أن إرادة أبطال القوات المسلحة وإقدامهم قد أزالت غطرسة هذا العدو فعبروا قناة السويس واجتازوا أكبر ساتر ترابي وأفقدوا العدو توازنه في ست ساعات فقط .

وفي ختام الاحتفالية أكد الأستاذ الدكتور محمد صافي، عميد ، الكلية على ضرورة معرفة أبناء الكلية بالتاريخ المشرف لقواتنا المسلحة، مؤكدا على ضرورة لحمة أفراد الشعب والتفافهم حول قواتهم المسلحة، ثم قدم درع الكلية للضيوف مؤكدا على دعم الكلية لكل ما من شأنه إزكاء روح الوطنية والانتماء.