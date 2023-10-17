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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

غداً.. عين شمس تحتفل بانتصارات أكتوبر في "بحوث الشرق الأوسط"

د.غادة فاروق
د.غادة فاروق

يعقد مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس ندوة احتفالية تزامنا مع احتفالات ذكرى السادس من أكتوبر تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق رئيس جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة المركز.

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ويحاضر فيها السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، وعضو مجلس إدارة المركز ؛واللواء أركان حرب فؤاد فيود، الخبير الاستراتيجي وأحد أبطال حرب أكتوبر ؛والعقيد حاتم صابر، خبير مقاومة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات، يدير الندوة الدكتور حاتم العبد مدير المركز.

تعقد الندوة في الثانية من ظهر غدًا الأربعاء بقاعة المؤتمرات بمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات داخل الحرم الجامعي.

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