غداً.. عين شمس تحتفل بانتصارات أكتوبر في "بحوث الشرق الأوسط"

يعقد مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس ندوة احتفالية تزامنا مع احتفالات ذكرى السادس من أكتوبر تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق رئيس جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة المركز.

ويحاضر فيها السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، وعضو مجلس إدارة المركز ؛واللواء أركان حرب فؤاد فيود، الخبير الاستراتيجي وأحد أبطال حرب أكتوبر ؛والعقيد حاتم صابر، خبير مقاومة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات، يدير الندوة الدكتور حاتم العبد مدير المركز.

تعقد الندوة في الثانية من ظهر غدًا الأربعاء بقاعة المؤتمرات بمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات داخل الحرم الجامعي.