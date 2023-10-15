أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبقة الدفع "الكارت"

أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء الكارت.. يُفاجأ العديد من المواطنين مستخدمي العدادات مسبقة الدفع بفرض خصومات وتطبيقها وقت الشحن مباشرة على عداد الكهرباء الخاص بهم مما يطرح تساؤلات عديدة حول آلية تطبيق الخصومات وأسبابها ، إضافة إلى كيفية حساب الخصومات المفروضة.

مشكلة متكررة تواجه العديد من مستخدمي العدادات مسبقة الدفع خاصة وقت الشحن، حيث يتم خصم الرصيد دون أن يتعرفوا على أسباب هذا الخصم والذي يتم في بعض الأحيان حتى وإن كانت المنازل مغلقة ولا يوجد بها أي استخدام للكهرباء مما يطرح تساؤلات وشكاوى حول آلية تطبيق الخصم عليهم.

وترصد "بوابة الوفد" أسباب الخصم من رصيد العداد مسبق الدفع " الكارت "عند القيام بالشحن في السطور التالية:

أسباب الخصم من رصيد العداد مسبق الدفع

حددت الشركة القابضة لكهرباء مصر أسباب خصم رصيد من العداد مسبق الدفع عند الشحن زيادة عن الاستهلاك الطبيعي أو في حالة عدم استهلاك الكهرباء بسبب غلق الوحدة السكنية، في الأسباب التالية:

وجود أقساط مستحقة على العداد:

يتم خصم قسط شهري من الرصيد المشحون على العداد في حالة وجود أقساط مستحقة على العداد الذي يتم تركيبه للمشتركين بنظام التقسيط علي فترة تصل إلى 24 شهرًا خاصة الحالات التي يتم فيها استبدال العداد القديم بآخر مسبق الدفع ويتم خصم القسط مع بداية كل شهر.

خصم الرسوم و الدمغات:

وهو الخصم الذي يتم تطبيقه آليا من خلال رصيد شحن العداد مسبق الدفع وذلك لسداد مقابل الدمغات والرسوم التي إقرارها قانونيا مع نهاية الشهر.

تراكم أقساط شهرية:

يكون الخصم ناتجًا عن تراكمات الأقساط الشهرية السابقة عند تغيير نوع العداد ليصبح مسبق الدفع.

خصم بسبب عدم الاستهلاك:

في حال عدم استهلاك الطاقة ، يتم خصم مبلغ ثابت (مثل 9 جنيهات) من الرصيد تلقائيًا كل شهر.

خصم خدمة العملاء للمساهمة في الصيانة:

يتم خصم مبلغ يعتمد على مستوى الاستهلاك الشهري لخدمات العملاء، ويتم استخدام الخصم للمساهمة في الصيانة والحفاظ على سلامة العداد.

فرق الشريحة الاستهلاكية :

يتم هذا الخصم عندما يتجاوز المستخدم الفئة الاستهلاكية المعتادة، ويتم تغيير الفئة وتطبيق خصم بناءً على الفرق في الاستهلاك حيث يتم خصم الرصيد عند الانتقال من فئة إلى أخرى، فأكبر دعم موجود في الشريحتين 1، و2 وهم حتى 100 كيلو وات، وبعدها يدخل المشترك في الشريحة الثالثة أي الفئة الثانية، وعندها يتم خصم 28 جنيهًا كفرق الانتقال من شريحة إلى شريحة حسب الأسعار الحالية.

يتم خصم مبلغ 145 جنيهًا من رصيد العداد عند تجاوز كمية الاستهلاك 650 كيلو وات ساعة.

يتم خصم مبلغ 185 جنيهًا من رصيد العداد عند تجاوز استهلاك 1000 كيلو وات ساعة.