القارة الأوروبية تعرضت لخضة.. تفاصيل ليلة الرعب في بروكسل

ليلة رعب شهدتها العاصمة البلجيكية "بروكسل" بعد أن أقدم مسلح على إطلاق النار تجاه المواطنين ما أسفر عن مقتل سويديين وإصابة آخر، فيما رفعت بلجيكا مستوى التأهب الأمني إلى أعلى مستوى بعد الحادث.



وأعلن متحدث باسم الادعاء العام الفدرالي، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة البلجيكية اعتقلت رجلا يشتبه بإطلاقه النار وقتل سويديين في هجوم، وصفه رئيس الوزراء بـ"الاعتداء الجبان"، داعيا مواطنيه إلى وحدة الصف "في مكافحة الإرهاب".

وقال المتحدث إريك فان دويس لـ"فرانس برس"، إن عناصر من الشرطة "أطلقوا النار" لدى اعتقال الرجل في حي شيربيك في بروكسل.

ولم يؤكد المتحدث تقريرا لشبكة "آر تي بي إف"، أفاد بإصابة المشتبه به، الذي جاء توقيفه بعد مطاردة مكثفة في العاصمة بحثا عن المهاجم المسلح ببندقية رشاشة.

تفاصيل هجوم بروكسل

أقدم مسلح يرتدي سترة برتقالية وكان يتنقل على متن دراجة نارية على إطلاق 4 عيارات نارية على الأقل بواسطة بندقية رشاشة.

ووقع إطلاق النار قرب ساحة سانكتيليت في الأحياء الشمالية للعاصمة البلجيكية.

وأثار المهاجم الرعب بعدما نشر مقطعي فيديو يتبنى فيهما جريمته، ويتحدث باللغة العربية، زعم فيه أنه ينتمي إلى تنظيم داعش.

وقالت وسائل إعلام بلجيكية، إن المشتبه به هاجم مشجعي كرة القدم في «بروكسل»، بالقرب من ساحة سانكتيليت وبولفار ديبر وناينث لاين، في الأحياء الشمالية للعاصمة البلجيكية.

وتوقفت مباراة المجموعة السادسة في التصفيات الأوروبية بين منتخبي بلجيكا والسويد، بحضور 35 ألف متفرج، بعد الشوط الأول وسط أنباء عن وقوع إطلاق نار في بروكسل.

لا صلة بين الحادث والوضع في إسرائيل

وقال المتحدث باسم الادعاء العام الاتحادي البلجيكي للصحفيين إن الحادث خلف مقتل شخصين وإصابة آخر.

وأشار المتحدث إلى أن المهاجم ربما استلهم ما فعله من تنظيم "داعش"، مؤكدا أنه "لا صلة حتى الآن بين الحادث والوضع في إسرائيل والشرق الأوسط".

وقال موقع "بي إف إم تي في" الفرنسي إن المشتبه به من أصل تونسي وكان يقيم بشكل غير قانوني في بلجيكا.

وكشف موقع "لو سواغ" البلجيكي أن المسؤول عن الحادث يدعى عبد السلام ويبلغ من العمر 45 عاما، ويعيش في بروكسل.

القارة الأوروبية تعرضت لخضة

وندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالهجوم، قائلا: "قبل بضع دقائق تعرضت بروكسل لهجوم إرهابي جديد يبدو أنه سلب أوروبيين آخرين، هما سويديان، حياتهما".

أضاف ماكرون أن "قارتنا الأوروبية تعرضت لخضة".

في أعقاب الحادث، أمر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بتعزيز إجراءات المراقبة على حدود فرنسا مع بلجيكا، حسبما أفاد مصدر في وزارة الداخلية الفرنسية ليل الإثنين.

هجوم دنيء

ومن جهتها، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الهجوم الذي أوقع قتيلين في بروكسل، مساء الإثنين، بأنه «دنيء» مشدّدة على وحدة الصف في مواجهة الإرهاب.

وفي منشور على منصة «إكس» (تويتر سابقا) أبدت فون دير لايين تضامنها مع ذوي «ضحيتي هذا الهجوم الدنيء في بروكسل»، معربة عن أملها بأن تتمكن الشرطة البلجيكية من «القبض سريعا على المشتبه به»، مضيفة «نقف متحدين في مواجهة الإرهاب»، بحسب وكالة «فرانس برس»

حالة تأهب في إيطاليا

وفي إيطاليا، قررت رئيسة الحكومة جيورجيا ميلوني إعلان حالة تأهب ضد هجمات إرهابية محتملة من قبل "الذئاب المنفردة" بعد الحادث الذى قُتل فيه شخصان في بروكسل على يد رجل ادعى أنه جزء من تنظيم داعش.

وقال وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي إنه فى الوقت الحالى يجب إيلاء اهتمام وثيق لخطر الإرهاب خوفا من أى هجمات من قبل الذئاب المنفردة، مضيفا "ليس لدينا أي تهديد ملموس ولكن يجب ألا نستسلم للذعر"، وأكد أن المظاهرات المؤيدة لفلسطين في إيطاليا ستتم "إدارتها"، ولكن لن يتم حظرها بشكل مباشر، كما فعلت فرنسا.

ووفقا لوكالة أنسا الإيطالية فقد قررت الحكومة تعزيز الأمن فى المطارات والاماكن العامة خوفا من أى هجمات ارهابية ، كما تخضع تدفقات الهجرة أيضا للتدقيق ، حيث حذر مدير شرطة الحدود كلاوديو جالزيرانو من أن "تدفقات الهجرة غير الخاضعة للرقابة تنذر بمشاكل كبيرة".

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