بلجيكا: لا صلة بين هجوم بروكسل والتوتر في الشرق الأوسط

قال المتحدث باسم الادعاء العام الاتحادي البلجيكي للصحفيين يوم الإثنين إن شخصين قُتلا وأصيب آخر في هجوم بالرصاص في بروكسل مضيفا أنه لم يتم القبض على المشتبه به بعد.

وتابع المتحدث إريك فان دويز قائلا "اذهبوا إلى بيوتكم وابقوا فيها طالما لم يتم القضاء على التهديد".

وأشار إلى أن المهاجم ربما استلهم ما فعله من تنظيم "داعش"، مؤكدا أنه "لا صلة حتى الآن بين الحادث والوضع في إسرائيل والشرق الأوسط".

وندّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين بالهجوم الذي ضرب بروكسل، بعد مقتل سويديّين بإطلاق نار في العاصمة البلجيكية.

وأفاد ماكرون في تصريح خلال زيارة إلى تيرانا بأنه "قبل بضع دقائق تعرّضت بروكسل لهجوم إرهابي جديد يبدو أنّه سلب أوروبيين آخرين، هما سويديان، حياتهما".

وبحسب تسجيل فيديو بثه موقع صحيفة هيت لاتست نيوز، فرّ القاتل الذي يرتدي سترة برتقالية وكان يتنقل بواسطة دراجة نارية، بعدما استخدم بندقية رشاشة وأطلق منها 4 عيارات نارية على الأقل.

وحصل إطلاق النار قرب ساحة سانكتيليت في الأحياء الشمالية للعاصمة البلجيكية.