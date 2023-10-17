عاجل
قمة أمريكية مصرية أردنية في العاصمة عمان غدًا
الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

أمسية خاصة للمخرج خيري بشارة في مركز الثقافة السينمائية.. غدًا

مركز الثقافة السينمائية
مركز الثقافة السينمائية

يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما، أمسية سينمائية يعرض فيها أفلام "صائد الدبابات" و"طبيب في الأرياف" للمخرج الكبير خيري بشارة من إنتاج المركز القومي للسينما. 

موعد أمسية خيري بشارة

ومن المقرر أن تقام الأمسية في تمام السابعة من مساء غد الأربعاء. 

 

وتعتبر هذه الأفلام التسجيلية من أعمال المخرج خيري بشارة الأولى في بداية مشواره الفني، قبل أن يتجه إلى الأعمال الروائية والدرامية، حيث يعقب العرض مناقشة للأفلام مع الجمهور. 

 

فعاليات مركز الثقافة السينمائية

 

 تقام الفعاليات تحت إشراف الكاتبة أمل عبدالمجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما.

مواد متعلقة

نوال الكويتية تعود لحفلاتها الغنائية في السعودية

موعد ومكان حفل نانسي عجرم في الإمارات

المخرج خيري بشارة في لقاء سينمائي مفتوح بمعرض زايد

تأجيل فعاليات المهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية في الجزائر

تأجيل مهرجان فلسطين الوطني للمسرح 2023

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي 2023| لجنة اختيار المشاركين بالورش الفنية

بهاء سلطان يجتاز النصف مليون مشاهدة بأغنية "دادينا"

أغنية فوق لـ أصالة تستحوذ على تريند يوتيوب
الجريدة الورقية