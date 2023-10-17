أمسية خاصة للمخرج خيري بشارة في مركز الثقافة السينمائية.. غدًا

يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما، أمسية سينمائية يعرض فيها أفلام "صائد الدبابات" و"طبيب في الأرياف" للمخرج الكبير خيري بشارة من إنتاج المركز القومي للسينما.

موعد أمسية خيري بشارة

ومن المقرر أن تقام الأمسية في تمام السابعة من مساء غد الأربعاء.

وتعتبر هذه الأفلام التسجيلية من أعمال المخرج خيري بشارة الأولى في بداية مشواره الفني، قبل أن يتجه إلى الأعمال الروائية والدرامية، حيث يعقب العرض مناقشة للأفلام مع الجمهور.

فعاليات مركز الثقافة السينمائية

تقام الفعاليات تحت إشراف الكاتبة أمل عبدالمجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما.