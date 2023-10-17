موعد تطبيق التوقيت الشتوي.. هتأخر ساعتك بعد أيام

يبحث الكثير من المواطنين عن موعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي والعمل بالتوقيت الشتوي، والذي يتم وفقه تأخير الساعة 60 دقيقة.

وكان التوقيت الصيفي بدأ تطبيقه من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل، ويستمر حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، حيث تم تقديم التوقيت ساعة واحدة اعتبارا من آخر جمعة في شهر إبريل، على أن يعاد تأخيرها في آخر خميس من شهر أكتوبر من كل عام.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي

وحسب قرار مجلس الوزراء فإن 9 أيام فقط تفصلنا عن موعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الشتوي، بداية من منتصف ليل الخميس 26 أكتوبر الجاري، وسيعاد ضبط الساعة بتأخيرها لمدة 60 دقيقية، لتصبح الساعة 11 مساء بدلا من الساعة 12 صباحا.

ويهدف تطبيق التوقيت الشتوي إلى توفير الطاقة، حيث أنه كان أحد الحلول لتوفير الطاقة، إذ تعود الفكرة إلى بنيامين فرانكلين، المخترع الأمريكي، الذي رأي أنه إذا استيقظ الإنسان مبكرًا في الصيف فإنه يمكنه توفير الطاقة.

فيما أعلن مجلس الوزراء أن إعادة العمل بـ التوقيت الصيفي 2023 لها عديد من الفوائد التي تعود على الدولة بمكاسب من خلال ترشيد استهلاك الطاقة، خاصة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

مواعيد غلق المحال مع بداية التوقيت الشتوي

مع بداية العمل بالتوقيت الشتوي سيتم غلق الكافيهات والبازارات والمطاعم بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية الساعة 12 مساء يوميا، على أن يتم فتحها في الساعة 5 صباحا يوميا ، وفي يومي الخميس والجمعة والأعياد والإجازات الرسمية يتم مد مدة غلق المحال الموجودة بالمولات إلى 1 صباحا.

مواعيد غلق المحال والمولات التجارية

ويتم غلق المحال والمولات التجارية الساعة 10 مساء، بينما تغلق الساعة 11 مساءً يومي الخميس والجمعة والأجازات الرسمية والأعياد. فيما يتم غلق الورش الموجودة داخل الكتل السكنية الساعة 6 مساء على ان يتم فتحها في 5 صباحا، وتستمر خدمة توصيل الطلبات وخدمة التيك أواي للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار اليوم (24 ساعة).

ويتم استثناء محال البقالة والسوبر ماركت وبيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات والمخابز والأفران من المواعيد الجديدة لغلق المحال المواعيد الشتوية.