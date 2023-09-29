التوقيت الشتوي.. مواعيد جديدة لغلق المحلات والمطاعم والورش

مواعيد غلق المحلات.. حالة من الترقب ينتظرها المواطنون لإلغاء التوقيت الصيفي في الفترة الحالية، وإمكان عودة التوقيت الشتوي من جديد، حيث أوضح الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، موعد عودة المواعيد الشتوية لغلق المحلات، وذلك تزامنًا مع قرب انتهاء تطبيق التوقيت الصيفي في البلاد.

مواعيد غلق المحلات 2023

قال قاسم، إنه بحسب قرار وزير التنمية المحلية، الصادر في سنة 2020 رقم 456، الخاص بتنظيم مواعيد لغلق وفتح المحال والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمراكز التجارية، ستكون المواعيد الشتوية لغلق المحلات التجارية والمولات، باستثناء الكافيهات والمطاعم والبازارات المنظمة في المادة الثانية من القرار، وفق التوقيت الشتوي، اعتبارًا من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً.

وأضاف، فى تصريحات تلفزيونية، أن أمس الخميس هو الأخير لتعامل المحلات، حسب التوقيت الصيفي الجاري، وسيتم تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحلات اعتبارًا من غدٍ الجمعة.

يذكر أن المواعيد الشتوية لغلق المحال، ليس لها علاقة بما قرره مجلس الوزراء بتغيير الساعة يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، حيث سيقوم المصريون بتغيير التوقيت من الصيفي إلى الشتوي يوم 27 أكتوبر المقبل.

وتابع متحدث التنمية المحلية، أن المواعيد الشتوية لغلق المحلات بحسب التوقيت الشتوي أيام الخميس والجمعة والإجازات تمتد ساعة إضافية لتغلق الساعة 11 مساءً، موضحًا أن المحلات التجارية ستبدأ بشكل فعلي في الغلق الساعة الـ10 مساءً بعد تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحلات اعتبارًا من بعد غدٍ السبت.

المواعيد الشتوية لغلق المحلات:

وأشار إلى أن مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات، حتى تلك الموجودة داخل المراكز التجارية «المولات»، وفق التوقيت الشتوي، ستكون بداية من الساعة 5 صباحًا على أن تغلق الساعة 12 منتصف الليل، فيما عدا يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات، يكون موعد غلقها الساعة 1 صباحًا.

أما مواعيد الورش الموجودة داخل الكتل السكنية، فستكون مواعيد العمل الخاصة بها، بحسب التوقيت الشتوي، من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 6 مساءً، وذلك عدا الورش الموجودة في الطرق والمرتبطة بالخدمات العاجلة، التي يصدر بها قرار من رئيس اللجنة العليا لترخيص المحال العامة.

وبشأن مواعيد عمل المحال، مثل البقالة والمخابز ومحال بيع الخضراوات والفاكهة والدواجن، وكذلك الصيدليات، فأوضح الدكتور خالد قاسم، أنها ستكون 24 ساعة.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي:

ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي، الذي تطبقه البلاد منذ حوالي 6 شهور في الخميس الأخير من شهر أكتوبر المقبل، إذ نصت المادة الأولى من القانون رقم 24 لسنة 2023، على أنه اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع، مقدمة بمقدار ستين دقيقة.