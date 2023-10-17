نيابة الشروق تحيل متهمًا إلى محكمة الجنايات لحيازته هيروين

أمرت نيابة الشروق وبدر، إحالة متهم إلى محكمة الجنايات لحيازته الهيروين بقصد الاتجار في مدينة الشروق، إلى محكمة الجنايات لبدء محاكمته.

وكشفت التحقيقات مع المتهم أنه تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وأنه ضُبط وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين، ومبالغ مالية، وبمواجهته اعترف بترويج مخدر الهيروين والنيل غير المشروع منه، وأن المبالغ المالية من تجارته غير المشروعة.

وفى سياق متصل فقد جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الثلاثاء، حبس حارس عقار، وآخر يعمل سائقا، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في المخدرات، حيث ضبط بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها على المتعاطين بنطاق منطقة الشروق.

تعود البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (حارس عقار وسائق) بدائرة قسم شرطة الشروق.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلوجرام).

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى واقعة مشابه اخري جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة اليوم، حبس عاطل 15 يوما ً على ذمة التحقيقات لحيازته كمية من مخدر الحشيش والاستروكس قبل ترويجهما علي عملاءه بدائرة القسم.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل، بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس–كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول -فرد خرطوش- عدد من الطلقات لذات العيار.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ من متحصلات تجارته والهاتف للتواصل بعملائه والسلاح للدفاع عن نشاطه الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة المنتظرة للمتهم أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.