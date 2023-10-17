التشكيل المتوقع لمباراة إنجلترا وإيطاليا اليوم في تصفيات أمم أوروبا

يستعد منتخب إنجلترا لاستقبال ضيفه المنتخب الإيطالي في المباراة التي ستجمعهما اليوم على ملعب ويمبلي في إطار منافسات الجولة الثامنة من تصفيات بطولة كأس أمم أوروبا 2024.

يدخل المنتخب الإنجليزي مباراة اليوم متربعًا على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة من دور المجموعات برصيد 13 نقطة، حصدها من 5 مواجهات، حقق الفوز في 4 مباريا وتعادل في واحدة، ولم يخسر أي لقاء حتى الآن.

بينما يخوض منتخب إيطاليا المباراة وهو في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، حصدها من 3 انتصارات وتعادل، بينما تعرض للهزيمة في مباراة واحدة كانت أمام إنجلترا في الجولة الأولى.

تشكيل إنجلترا المتوقع أمام إيطاليا :

حراسة المرمى: بيكفورد

الدفاع: كايل والكر – جون ستونز – هاري ماجواير – تريبييه

الوسط: ألكسندر أرنولد – ديكلان رايس - بيلينجهام

الهجوم: ماركوس راشفورد – فيل فودين - هاري كين

تشكيل إيطاليا المتوقع أمام إنجلترا :

حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو

الدفاع: دارميان – مانشيني – باستوني – ماركو

الوسط: باريلا – فراتيسي – كريستانتي

الهجوم: بيراردي – سكاماكا – زاكايني

موعد مباراة إنجلترا وإيطاليا والقناة الناقلة:

ومن المقرر أن تنطلق مباراة إيطاليا ضد إنجلترا في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز المنتخب الإنجليزي بهدفين مقابل هدف على ملعب دييغو ارماندو مارادونا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، سجل الأهداف هاري كين ورايس لانجلتنرا وماتيو ريتيغي لإيطاليا.