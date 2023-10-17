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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة إنجلترا وإيطاليا اليوم بتصفيات أمم أوروبا والقناة الناقلة

بوابة الوفد الإلكترونية

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية إلى ملعب ويمبلي من أجل متابعة مباراة القمة المرتقبة والتي ستجمع بين إنجلترا وإيطاليا في قمة منافسات الجولة الثامنة من تصفيات أمم أوروبا (يورو 2024).

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جدول مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمم أوروبا والقنوات الناقلة

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مواعيد مواجهات اليوم الإثنين في تصفيات أوروبا المؤهلة لليورو كاملةً

يدخل المنتخب الإنجليزي مباراة اليوم متربعًا على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة من دور المجموعات برصيد 13 نقطة، حصدها من 5 مواجهات، حقق الفوز في 4 مباريا وتعادل في واحدة، ولم يخسر أي لقاء حتى الآن.

بينما يخوض منتخب إيطاليا المباراة وهو في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، حصدها من 3 انتصارات وتعادل، بينما تعرض للهزيمة في مباراة واحدة كانت أمام إنجلترا في الجولة الأولى.

موعد مباراة إنجلترا وإيطاليا والقناة الناقلة:

ومن المقرر أن تنطلق مباراة إيطاليا ضد إنجلترا في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز المنتخب الإنجليزي بهدفين مقابل هدف على ملعب دييغو ارماندو مارادونا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، سجل الأهداف هاري كين ورايس لانجلتنرا وماتيو ريتيغي لإيطاليا.

الجريدة الورقية