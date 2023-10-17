جدول مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمم أوروبا والقنوات الناقلة
تستكمل اليوم منافسات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، والتي تشهد عدة مواجهات قوية ومرتقبة أبرزها مباراة إنجلترا وإيطاليا ونرصدها لكم في السطور التالية:
إنجلترا ضد إيطاليا :
تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية إلى ملعب ويمبلي من أجل متابعة مباراة القمة المرتقبة والتي ستجمع بين إيطاليا و إنجلترا في قمة منافسات الجولة الثامنة من تصفيات أمم أوروبا.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.
فنلندا ضد كازاخستان :
يستعد منتخب فنلندا لاستقبال ضيفه كازاخستان في المباراة التي ستجمع بينهما على الملعب الأولمبي استاديون هيليسنكي، في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي محمد بركات.
صربيا ضد الجبل الأسود :
يحل منتخب الجبل الأسود ضيفًا على صربيا في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب راجكو ميتيتش في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3.
ليتوانيا ضد المجر :
ستقام المباراة على ملعب استاد داريايوس غيرنو في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 9.
أيرلندا الشمالية ضد سوفينيا :
ستقام المباراة على ملعب ويندسور بارك في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 8 بصوت المعلق الرياضي باسم الزير.
سان مارينو ضد الدنمارك :
ستقام المباراة على ملعب سان مارينو ستاديوم في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 4 بصوت المعلق الرياضي أحمد البلوشي.
مالطة ضد أوكرانيا :
يستعد منتخب مالطة لمواجهة أوكرانيا في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ناشيونال ستاديوم، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 2.