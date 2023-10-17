حماس: نسعى لتحرير 6 آلاف أسير فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية

أكد المكتب الإعلامي لحركة حماس، إنها تسعى إلى تحرير 6 آلاف أسير فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية، حسبما أفادت سكاي نيوز العربية، في نبأ عاجل.

حماس تُصدر بيانًا عاجلاً بشأن الاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة

علّق "أبو عبيدة"، المتحدث باسم كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المُقاومة الفلسطينية "حماس"، على استعدادات جيش الاحتلال الإسرائيلي لشن هجوم بري، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في نبأ عاجل لها.

وقال أبو عبيدة، إن "تلويح إسرائيل بهجوم بري لا يُرهبنا وجاهزون للتعامل مع أي قوة يزج بها إلى قطاع غزة".

وأكد المتحدث باسم كتائب القسام، أن هناك 200 إلى 250 أسير إسرائيلي لدى حركة حماس.

وأضاف في بيان له: "22 أسيرا فقدوا حياتهم حتى الآن بسبب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وآخر من قتل من الأسرى الإسرائيليين جراء القصف الإسرائيلي هو الفنان غاي أوليفز".

وتابع: "لدينا مجموعة من المحتجزين من جنسيات مختلفة نعتبرهم ضيوفا لدينا وعندما تسمح الظروف الميدانية سنطلق سراحهم لأن ليس لدينا مشكلة معهم".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، أفادت اليوم الإثنين، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يُجري مُناورات تمهيدًا لاجتياح قطاع غزة بريًا.