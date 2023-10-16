وزير الدفاع الإسرائيلي مُتوعدًا حماس: "الحرب ستكون طويلة وثمنها سيكون باهظًا"

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي "يوآف جالانت"، لوزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، أنه يتوقع حربًا طويلة ولكن ناجحة ضد حركة "حماس"، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الإثنين.

وقال جالانت "دعني أقول لك سيدي الوزير، ستكون هذه حربًا طويلة، والثمن سيكون باهظًا ولكن سننتصر من أجل إسرائيل والشعب اليهودي، ومن أجل القيم التي يؤمن بها البلدان".

جولة عربية:

يُذكر أن بلينكن عاد الإثنين إلى إسرائيل، للمرة الثانية منذ بدء الحرب، بعد جولة عربية سعى خلالها لحشد تأييد ضد حركة "حماس" والبحث عن سبل لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في غزة.

كما تأتي عودة بلينكن في ظل تقارير عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدرس دعوة تلقاها لزيارة إسرائيل تعبيرًا عن مزيد من التضامن، بعدما أكد مرارًا خلال الأيام الماضية المساندة الأمريكية الراسخة لإسرائيل وتزويدها بدعم عسكري إضافي.

وتستمر معاناة قطاع غزة إثر التصعيد الإسرائيلي، فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء التصعيد المستمر إلى 2670 قتيلًا وإصابة أكثر من 9600 آخرين بجراح مختلفة، كما أعلنت الوزارة أنه تقرر دفن أكثر من 100 جثمان لأشخاص مجهولي الهوية بعد إتمام الإجراءات الشرعية والقانونية.

وبحسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، قرابة 1000 طفل و700 امرأة قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية، وأصيب أكثر من 2000 طفل و1400 امرأة بجراح مختلفة.